“Who said” e “Fake Chanel”: il ritorno nel mainstream di MØ

Torna nelle radio europee la cantautrice MØ, al secolo Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen. “Who said” è il nuovo singolo che la rilancia dopo qualche anno lontana dal mainstream e che però la conferma come uno dei migliori prodotti europei. L’Europa ne fece la conoscenza nel 2015, quando la sua partecipazione in voce al brano “Lean On” insieme agli americani Major Lazer e al producer francese DJ Snake le consenti di sbancare le charts e fare incetta di premi.

A quel singolo però non è seguita una costanza di successi: sono infatti arrivate un paio di hits: “Don’t Leave” con gli Snakehips e “Nights with You” oltre ad una collaborazione con Diplo prima di un lento allontanamento dal mainstream, tanto che l’ultimo lavoro completo è del 2022, cui sono seguiti singoli ed EP:

Ora si rilancia, con due brani che la riportano alle sonorità conosciute: quello di cui abbiamo parlato ma anche “Fake chanel”, uscito in occasione della fresca ripubblicazione del suo primo album “No Mythologies to Follow”, per celebrare i 10 anni di carriera. Evento celebrato anche con una serie di concerti fra Londra e Copenaghen.

