Area Sanremo, ecco i 10 vincitori: per uno di loro si apriranno le porte dell’Ariston

Area Sanremo ha scelto i 10 vincitori. Ultimo step prima delle sfide finali che porteranno due artisti alla finale di Sanremo Giovani e uno sul palco dell’Ariston per la finale delle Nuove Proposte. Nella giornata di ieri erano stati annunciati i 24 finalisti: fra loro Niveo, ex concorrente della scuola di Amici di Maria De Filippi. E poi Kimono: altra che ha fatto salto nel talent di Canale 5, perdendo però la sfida con la bergamasca chiamamifaro, ma il pubblico la conosce meglio come semifinalista di Sanremo Young 2019 e vincitrice di X Factor lo stesso anno (al quale partecipò con il suo nome di battesimo, Sofia Tornambene).

E ancora Albe, alias Alberto La Malfa, ex Amici 21 e Maria Tomba, X Factor, dall’edizione 2023.. L’ultimo giro di audizioni ha portato ai 10 vincitori che sono:

Albe: Alberto La Malfa, classe 1999, ex Amici 21, alcuni singoli all'attivo (Warner Music)



Cartapesta, è il nome di un progetto pop che nasce dall'incontro di tre giovani talenti: il cantante comasco Roberto Colzani, voce del gruppo, il musicista Riccardo Diecidue alla cura degli arrangiamenti e il monzese autore dei testi, Carlo Banchelli (Ada Music, gruppo Warner)

Crytical, alias Francesco Paone, ex Amici 21, alcuni singoli all'attivo, dei quali uno proprio con Albe (Ada Music, gruppo Warner)

Djomi, ovvero Giovanni Pini, rapper, vincitore del Tour Music Fest 2022, ha due album all'attivo (Ada Music, gruppo Warner)



Etra, triestino, vero nome Alessio Pipan classe 1999, attivissimo anche come influencer, ha all'attivo alcuni singoli (Smila x Records)

Hanami, ovvero Giulia Guerra, classe 2001, un album e un EP, collaborazioni con Nesli, Fiat 131 (Isola degli Artisti)



Kimono, aka Sofia Tornambene, vincitrice di X Factor 2019, un EP (Dischi dei Sognatori/Ada Music, gruppo Warner)

Maria Tomba, ex X Factor 2023, un album all'attivo (Warner Music)

Løvinne, bergamasca, cantante e musicista della scena elettronica (indipendente)

Sofia Sole, milanese, classe 2002, ex The Voice of Italy, un singolo uscito pochissimi giorni fa (Ada Music, gruppo Warner)

I due finalisti artisti si sfideranno nella finale di Sanremo Giovani in diretta su Rai 1 il 18 dicembre (con la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan) e soltanto un artista tra tutti i talenti che sono passati da Area Sanremo quest’anno, calcherà il palco dell’Ariston per inseguire il premio del leone con la palma destinato alle Nuove Proposte.

