Top of the charts: Gracie Abrams, Linkin Park e Kendrick Lamar protagonisti

SINGOLI: Zemrat E Mia– Adem Ramadani & Duli

ALBUM: The absolute vol.2 – Dafina Zeqiri





SINGOLI: Gorod dorog- Mona & Macan

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: From Zero-Linkin Park



SINGOLI: Timeless- The Weeknd & Playboi Carti

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI Fiandre: Het midden-Pommelien Thijs & Meau

SINGOLI Vallonia:Sois pas timide- Gims

RADIO Germanofona: Trail fo destruction- Kim Wilde

ALBUM Fiandre:Het lied van de zeemeermin-K3

ALBUM Vallonia: J’ai menti-Damso



SINGOLI:Sour- Kaeyra

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI:Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: Syndrom- Viktor Sheen

ALBUM: Impostor syndrom -Viktor Sheen



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: GTK-Lex



SINGOLI nazionali Šta bi ja bez tebe-Petar Graso

SINGOLI internazionali: Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM nazionali:Evergreen Vještina- Massimo

ALBUM internazionali: Ate-Stray Kids



SINGOLI:Sammen-Marstein, annika

ALBUM:Skyll-Lamin



SINGOLI Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI:Diva- Averagekidluke

ALBUM: Kunpa oisin kertonut -Mirella



SINGOLI:Alpha- Damso & Kalash

ALBUM From zero -Linkin Park



SINGOLI:V Ekstaze -Misha Xramovi



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM:From zero -Linkin Park



SINGOLI: That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM:GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI nazionali: Kataramenos -Roi 6/12 & Myron

SINGOLI internazionali:Follow you – Noizy

ALBUM: Illmatic- Nas



SINGOLI:That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM: Short’n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Nokkur jólaleg lög- GDRN & Magnus Johann





SINGOLI nazionali: Nigun lashbs kudsh- Banyamin Landau

SINGOLI Internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Khemishah liles- Omer Adam



SINGOLI: Islanda- Pinguini Tattici Nucleari

ALBUM: Dio lo sa Atto II- Geolier



SINGOLI Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: Jeigu Žinai Ko Tu Nori-Adomas Vyšniauskas

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: The Emptiness Machine -Linkin Park

ALBUM: Apocalypse- Gazo



SINGOLI:Somethin’ ’bout a woman- Thomas Rhett ft Teddy Swims

ALBUM: Ko je Crni Cerak?- Crni Cerak



SINGOLI nazionali:Sorry-Aidan

SINGOLI internazionali:Higher- Tom Grennan

ALBUM:GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: Mwaki – Zerb ft Sofiya Nazu

ALBUM:GNX- Kendrick Lamar



SINGOLI:Siste dans- Delara

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM:GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: I like it – Alesso & Nate Smith

ALBUM: Ta druga -Kaśka Sochacka



SINGOLI: Interstelar- Plutonio

ALBUM: Moon music- Coldplay



SINGOLI nazionali: Nu ma duc la club- Theo Rose ft Domino & Alessandra

SINGOLI internazionali: I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: I adore U – Hugel. Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Skalpjel- ATL



RADIO:Tonight-Anna



SINGOLI nazionali: Na Noge- Crni Cerak & Lacku

SINGOLI internazionali: Too sweet- Hozier

ALBUM:Ko je Crni Cerak?- Crni Cerak



SINGOLI: Cígo a káva -Viktor Sheen feat. Saul

ALBUM: Impostor Syndrom- Viktor Sheen



SINGOLI nazionali: Zvezdogleda – Alex Volasko

SINGOLI internazionali: Amor che muovi il sole – Zucchero

ALBUM: GNX- Kendrick Lamar



SINGOLI: Que pasaria-Rauw Alejandro & Bad Bunny

ALBUM: Cosa nuestra- Rauw Alejandro



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:GNX- Kendrick Lamar



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: From Zero-Linkin Park



SINGOLI:Canin beni çekti- Melike Şahin

ALBUM: GNX- Kendrick Lamar

SINGOLI: Ja vzhje nje ti- Max Barksih

ALBUM: Vrubaj- Parfeniuk



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: From Zero -Linkin Park

Mi piace: Mi piace Caricamento...