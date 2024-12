“Fata Morgana”, il nuovo banger pop di Nina Chuba

Di Nina Chuba abbiamo già parlato in occasione del suo banger “Wildberry Lillet” che l’ha portata quasi due mesi in testa alle charts tedesche e gli ha consegnato otto dischi di platino più i due d’oro dell’album d’esordio Glas, più altri con singoli propri on in collaborazione.

Torniamo a parlarne perchè in questi giorni la cantante tedesca innamorata dell’Italia è di nuovo ai vertici di charta e airplay col singolo ultrapop “Fata Morgana”, che accompagna l’album “Farbenblind”. Si conferma artista dalla penna interessante e dalle sonorità moderne, come anche nel singolo successivo “Fliegen”.Ex bambina prodigio, protagonista in alcuni film e serie tv a 18 anni, è sbarcata nel mondo della musica: ci ha messo qualche anno a sfondare ma oggi a 26 anni è un nome di rilievo nel mondo musicale di lingua tedesca.

A proposito di collaborazioni, ne sono uscite alcune interessanti di recente: una è col rapper di origine turca Ufo 361 nel brano “Liebe” e l’altra con Jascha Schmuhl, aka Chaopo102, parte delal crew hip hop 102 Boys: “Randali” ha un ritornello fortissimo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...