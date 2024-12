“Licht in het donker” e “Hier ben ik thuis”: due singoli per il rilancio di Laura Omloop

Di Laura Omloop avevamo parlato alcuni giorni fa in relazione alla sua partecipazione allo Junior Eurovision nel 2009.

Torniamo a parlarne perchè la cantante belga è in questo periodo uscita con alcuni nuovi singoli. Uno “Licht in het donker”, l’altro invece è “Hier ben ik thuis“. Ne parliamo soprattutto perchè al di là del prodotto musicale – due brani pop dal sapore anni 90, questi segnano il rientro musicale dopo alcuni anni di assenza dalle scene.

La sua scelta è quella di esibirsi esclusiviamente in lingua fiamminga, il che consente di riscoprire un idioma non semplice, che a livello internazionale si ascolta ormai solo all’Eurovision e nemmeno sempre. Per lei, che da bambina aveva raggiunto il disco di platino con “Zo verlfied”, i due singoli rappresentano il rilancio: attualmente sta lavorando al nuovo album dopo dieci anni dall’ultima produzione inedita: a 25 anni ha comunque ancora tutta la possibilità di ripartire di slancio.

