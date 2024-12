“Klichu”, Jamala torna e fa coppia con l’altro big ucraino Monatik

Due grandi protagonisti della musica ucraina uniscono le forze. Jamala– vincitrice dell’Eurovision 2016 col brano “1944” e poi in prima linea dopo lo scoppio della guerra per la difesa del suo Paese e Monatik, cantautore di vertice che all’Eurovision ebbe una passerella come interval act nel 2017, l’edizione ospitata proprio a Kyiv dopo la vittoria di Jamala. Insieme hanno realizzato la modernissima “Klichu” (la chiamata).

Il brano parla della solitudine, comunque la si declini: ““Due giorni senza ti senti un’eternità / Ascoltami, ti chiamo / Non posso dimenticare il dolore / È difficile amare questo autunno così tanto / I miei pensieri volano per te.”

Sui social media i due hanno così presentato il brano:

È noto che anche quando è circondata da altri, una persona può sentirsi sola, la paura di essere fraintesa, non accettata e non ascoltata! È importante non chiudersi, ma trovare lo stesso, il vostro supporto… Crediamo che la musica possa anche sostenerci e fornire ispirazione in tempi difficili. Il video è un appello per la sensibilità, la comprensione e la volontà di sostenere chi ci circonda. Tutti possiamo diventare angeli custodi per i nostri cari. A volte basta una parola, un’azione o semplicemente l’opportunità di stare da soli con i nostri pensieri. Ma la cosa più importante è imparare a sentire la richiesta di aiuto, anche quando è silenziosa. Ascoltate quando chiamano…”

Il testo sociale non è un caso: i due, che sono alla prima collaborazione artistica, sono infatti stati stati ambasciatori del programma di salute mentale “All-Ukraine” per diversi anni e col brano cercano quindi di attirare l’attenzione della società sull’importanza del sostegno emotivo e della sensibilità.

