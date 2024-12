Melissa Memeti vince The Voice Kids 2024: sarà lei a rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision?

Melissa Memeti, 14 anni, di Casoli, in provincia di Chieti, vince la quarta edizione di The Voice Kids, consegnando il primo trionfo alla sua coach Loredana Bertè. La giovane interprete, che studia canto da due anni, ha superato la fase delle blind e poi quella delle sfide interne alla sua squadra, portando nella finalissima a quattro, come cavallo di battaglia “I have nothing” di Whitney Houston, ma già prima aveva impressionato con “Listen” di Beyoncè.

A decretare la vincitrice col telecomando il pubblico in sala. A contendere la finale a Melissa Memeti del team Loredana sono stati Niccolò Franceschini del team di Arisa (Passerà di Aleandro Baldi), Riccardo Callegari del team Clementino (Lose yourself di Eminem) e Maria Sofia Corona per il team Gigi D’Alessio (Your Love (C’era una volta il West) di Ennio Morricone e Dulce Pontes).

Melissa Memeti succede a Melissa Agliottone e Simone Grande nell’albo d’oro di The Voice. Entrambi hanno rappresentato poi l’Italia allo Junior Eurovision Song Cotesta (la prima in coppia con l’altra finalista Rania Moufidi): sarà così anche stavolta? Staremo a vedere, perchè se implicitamente la Rai ha confermato la partecipazione e l’abbinamento al talent con una storia Instagram della capodelegazione, non è scontato che tocchi a chi ha vinto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...