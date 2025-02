Top of the charts: The Weeknd spicca, ma guadagna Paesi anche Lola Young

SINGOLI: Për Ty- Dafina Zeqiri

ALBUM: Koleksioni 17-24 – Buta





SINGOLI: Abracadabra- Lady Gaga

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI: São Paulo- The Weeknd & Anitta

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI Fiandre: Apt- Rosè & Bruno Mars

SINGOLI Vallonia:Apt- Rosè & Bruno Mars

RADIO Germanofona: Trail of destruction- Kim Wilde

ALBUM Fiandre: Hurry Up Tomorrow- The weeknd

ALBUM Vallonia:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Impostor syndrom – Viktor Sheen



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali Andeo – Hiljson Mandela x Miach

SINGOLI internazionali: Messy -Lola Young

ALBUM nazionali:FM/AM -Pavel

ALBUM internazionali:Rome- The National



SINGOLI:Blodigt-Anton Westerlin ft Annika

ALBUM: Måner en min ven – Mas



SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Menestys on paras tapa kostaa -Ares

ALBUM: Apathia -Ares



SINGOLI:Ciel- Gims

ALBUM DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Tau mich auf- Zartmann

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Messy -Lola Young

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali: Fotìa- Sicario, Beyond

SINGOLI internazionali Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:Gold-Abba



SINGOLI:Messy -Lola Young

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali: Kol haderech-Mordechai Shapiro

SINGOLI Internazionali: Man down- Rihanna

ALBUM: Gitra velanishum-Osher Cohen



SINGOLI:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: Il corpo umano vol.1- Jovanotti



SINGOLI Messy -Lola Young

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI:Vienas- Free Finga

ALBUM: Plastika- Free Finga



SINGOLI:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI:Messy-Lola Young

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali:Feelings for you – Klngande & Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI:Fanga av ein stormvind (dallo show Hver gang vi mØtes)- Kjartan lauritzen,

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Ga dan!- Roxy Dekker

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Ballada o Niej – Daria Zawialow

ALBUM:Rockst4R- White 2115



SINGOLI: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM: I am – Macan



RADIO:Booster- Tananai



SINGOLI nazionali: Bass-Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: S.A.M.O -Saul



SINGOLI nazionali: Papir – Eva Kovačič

SINGOLI internazionali: Messy – Lola Young

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Nuevayol- Bad Bunny

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Overdrivers- The Hellacopter



SINGOLI: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: Cant’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI:Canin beni Cekti -Melike Sahin

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd

SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI Csurran, cseppen- Majka

ALBUM: Orgonabokor- Manuel

