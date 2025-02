Road to Eurovision 2025: le scelte di Finlandia, Irlanda, Lettonia, Malta, Ucraina e Regno Unito

Altra settimana di selezioni eurovisive, con in più l’annuncio del Regno Unito che ha designato il gruppo country pop delle Remember Monday. Lanciate da The Voice Uk nel 2019, il trio sta riscuotendo enorme successo su TikTok. La direzione artistica della partecipazione britannica, affidata al manager di Sam Ryder ha dunque puntato su un altro nome già molto celebre sui social. La canzone dovrebbe essere firmata da Thomas Stengaard, autore di svariati brani eurovisivi tra cui “Only teardrops”, con cui Emmelie de Forest ha vinto all’Eurovision 2013.

Le finali nazionali hanno riservato una sola sorpresa, quella dell’Irlanda, dove ha vinto una norvegese ovvero Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen: “Laika party” ha sbaragliato la concorrenza trasformandola nella prima straniera – eccetto i nordirlandesi – a gareggiare per l’Irlanda. Per lei prima grande esperienza dopo una partecipazione senza successo al Melodi Gran Prix norvegese.

In Ucraina trionfo per la band Ziferblat, fra le più note in patria con “Bird of Pray”, un brano che ha ancora grandi riferimenti alla guerra in corso. Sonorità folk per la Lettonia che incorona le Tautumeitas con “Bur man laimi”. A Malta la finale nazionale è vinta, grazie al televoto da Miriana Conte, ex concorrente della locale edizione di X Factor, con un brano sull’autodeterminazione femminile dal titolo “Kant” subito virale sul web dopo la prima esibizione in semifinale, per l’assonanza del termine “kant” – che in maltese significa “canto” – con l’inglese “cunt”, termine volgare per indicare l’organo genitale femminile. In realtà il gioco di parole “serving kant” s’inserisce nel contesto della canzone: un inno di autodeterminazione dell’artista, che rifiuta di fare ed essere ciò che gli altri vorrebbero per lei e che nel canto trova la piena espressione di sé.

In Finlandia invece vince Erika Vikman, con un brano molto esplicito dal titolo “Ich komme”, ovvero “io vengo”, accompagnato da una esibizione che non lascia dubbi. Vikman stacca il biglietto per l’Eurovision con 5 anni di ritardo: nel 2020, prima della cancellazione dell’evento per il Covid, era arrivata seconda con un brano dedicato a Cicciolina, di cui parlammo qui.

Prima Semifinale

Prima metà:

Svezia

Ucraina- Ziferblat con “Bird of Pray”

Slovenia- Klemen con “How musch time do we have left?”

Islanda

Estonia

Polonia

Portogallo

Seconda metà:

Paesi Bassi- Claude

Azerbaigian

Albania – Skodra Elektronike con “Zjerm”

San Marino

Belgio- Red Sebastian con “Strobe lights”

Cipro- Theo Evan

Croazia

Norvegia

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Svizzera

Italia

Spagna- Melody con “Esa diva”

Seconda Semifinale

Prima metà:

Austria- JJ

Lituania

Armenia

Montenegro- Nina Žižić con “Dobro dosli”

Grecia- Klavdia con “Asteromata”

Irlanda- Emmy con “Laika Party”

Australia

Lettonia. Tautumeitas con “Bur man laimi”

Seconda metà:

Cechia – Adonx con “Kiss Kiss Goodbye”

Israele- Yuval Raphael

Malta- Miriana Conte con “Kant”

Finlandia- Erika Vikman con “Ich komme”

Danimarca

Lussemburgo- Laura Thorn con “La poupée monte le son”

Georgia

Serbia

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Francia- Louane

Germania

Regno Unito- Remember Monday

