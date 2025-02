Riparte The Voice Senior ed ecco subito un nome noto: entra Luca Virago

La quinta edizione di The Voice Senior riparte col botto e col primo vip che torna sulle scene. Si tratta di Luca Virago, classe 1965, più noto come imitatore televisivo, con all’arrivo una lunghissima scia di partecipazioni nei principali programmi tv fra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000 ma da oltre 30 anni in giro per l’Italia sui palchi live.

Bustocco di origine, ha all’attivo una partecipazione alla sezione giovani del Festival di Sanremo 1993 con un pezzo dal titolo “Ci vuole molto coraggio” scritto da Alberto Salerno e Maurizio Fabrizio con una storia molto particolare alle spalle. Virago infatti prese parte al Festival in un quartetto vocale messo insieme per l’occasione formato insieme a Luca Manca, Emanuela Pellegrino e Gabriele Fersini. I quattro erano arrivati in finale al concorso di selezione per un posto al Festival denominato “Una voce per Sanremo” che quell’anno si svolgeva all’interno di Domenica In: a vincere fu Luca Manca ma un secondo dopo la proclamazione questo annunciò la volontà di voler portare con sè gli altri tre compagni di avventura.

Vincitore del programma “Stasera mi butto” nel 1992, Virago – che subito dopo Sanremo ha deciso di puntare quasi esclusivamente sulle imitazioni – ha portato a The Voice Senior “Arrivederci a questa sera” di Lucio Battisti facendo girare tutti e quattro i coach: alla fine sceglie Gigi D’Alessio.

