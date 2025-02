Top of the charts: dominano Kendrick Lamar, Tate McRae e The Weeknd, ma c’è già tanto Eurovision

SINGOLI: Princeshë– Gjeshti

ALBUM:Çka Ki Mu Bo Kur T’rritesh?-Bletapertace



SINGOLI: Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI: Wackelkontakt -Oimara

ALBUM:Marathon- Roland Kaiser



SINGOLI:Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The Weeknd



SINGOLI Fiandre: Apt- Rosè & Bruno Mars

SINGOLI Vallonia:Apt- Rosè & Bruno Mars

RADIO Germanofona: Mein Osten -Silbermond feat. Herbert Grönemeyer

ALBUM Fiandre: Short ‘n sweet- Sabrina Carpenter

ALBUM Vallonia:Le nord se souvient- Gims



SINGOLI:Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: So Close To What- Tate McRae

🇧🇦

SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Impostor syndrom – Viktor Sheen



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: So Close To What- Tate McRae



SINGOLI nazionali Ako ne znaš šta je bilo-Marko Perković Thompson i Hrvatske Ruže

SINGOLI internazionali: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM nazionali:Dmns & Mosquitoes- Baby Lasagna

ALBUM internazionali:Rome- The National



SINGOLI:Blodigt-Anton Westerlin ft Annika

ALBUM: GNX- Kendrick Lamar



SINGOLI: Espresso Macchiato-Tommy Cash

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI: Diana-Turisti

ALBUM: Apathia -Ares



SINGOLI:Ciel- Gims

ALBUM Ripro-Lacrim



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Wackelkontakt -Oimara

ALBUM: Schlau aber blonde – Shirin David



SINGOLI: Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM:Short’n sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Rolex & Benz- SNIK, Ivan Greko

SINGOLI internazionali Not like us – The Weeknd

ALBUM:Carpenters Gold- Carpenters



SINGOLI:Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM:Short’n sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Hashiva sh’in bi pachad- Netta

SINGOLI Internazionali: Man down- Rihanna

ALBUM: Gitra velanishum-Osher Cohen



SINGOLI:Balorda nostalgia-Olly

ALBUM: Tutta vita-Olly



SINGOLI Messy -Lola Young

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI:Tavo akys -Katarsis

ALBUM: Sutemos- Jessica Shy



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: So Close To What- Tate McRae



SINGOLI:Messy-Lola Young

ALBUM:So Close To What- Tate McRae



SINGOLI nazionali:Kant-Miriana Conte

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:So Close To What- Tate McRae



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Alisher -Morgenshtern



SINGOLI:FÅ det pÅ-Stig brenner, hver gang vi mØtes, astrid s

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Beetje van mij- Antoon

ALBUM: Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Walk with me – Felix Jaehn, Shouse

ALBUM:Trap or die- Bambi



SINGOLI: Oh Garota Eu Quero Voce So Pra Mim -Oruam, Ze Felipe & MC Tuto Featuring DJ LC da Roca, MC K9, MC Rodrigo do CN & mc pl alves

ALBUM: So Close To What- Tate Mc Rae



SINGOLI nazionali: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

SINGOLI internazionali: Forever young – David Guetta, Alphaville, Ava Max

ALBUM:So Close To What- Tate McRae



SINGOLI: Egoistka-Zivert

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



RADIO:Gli sbandati hanno perso – Marracash



SINGOLI nazionali: Bass-Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:So Close To What- Tate McRae



SINGOLI: Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali: Kje smo mi – Leila Aleksandra

SINGOLI internazionali: Bad chem – Sabrina Carpenter

ALBUM: So Close To What- Tate McRae



SINGOLI: Capaz (Merengueton)- Yoghaki & Alleh

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: On and on and on – Klara Hammarstrom

ALBUM:Somna Med Humland Djodjj- Humland Djodjj



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Tag & Nacht- Patent Ochsner



SINGOLI:Gözlerinden gözlerine- Semicenk

ALBUM: So Close To What- Tate McRae

SINGOLI: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI Csurran, cseppen- Majka

ALBUM: Orgonabokor- Manuel

