Eurovision 2025: Olly rinuncia, sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia

Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. La notizia arriva tramite una nota stampa diffusa dalla Rai, che comunica il nome del nostro portacolori sul palco della St. Jakobshalle di Basilea dopo la rinuncia di Olly.

Il vincitore di Sanremo 2025, con il brano “Balorda nostalgia”, in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram ha spiegato i motivi della rinuncia, indicando il tour e la sua “gavetta live” come motivo principale dietro questa scelta sofferta.

Il testimone, dunque, da regolamento del Festival di Sanremo 2025 passa a Lucio Corsi. Il secondo classificato, con il brano “Volevo essere un duro”, è nel roster della Sugar, un’etichetta che conosce molto bene l’Eurovision Song Contest avendo di fatto permesso all’Italia di tornare in gara nel 2011 con Raphael Gualazzi.

Per il cantautore, rivelazione dell’ultimo Festival della Canzone Italiana anche se sulla scena musicale da tanti anni, si apre dunque la strada per farsi conoscere davanti a tutta Europa e mezzo mondo grazie all’Eurovision, l’evento non sportivo più seguito al mondo, che gli offrirà la possibilità di salire sul palcoscenico della St. Jakobshalle di Basilea dove il pubblico di tutto il mondo potrà ascoltare la sua musica e assistere alla sua performance.

Per trovare l’ultima rinuncia del vincitore di Sanremo bisogna andare indietro fino al 2016, anno in cui Francesca Michielin salì sul palco di Stoccolma con “Nessun grado di separazione”, raccogliendo il testimone lasciato dagli Stadio (vincitori quell’anno del Festival di Sanremo con “Un giorno mi dirai”). Chissà se, 9 anni dopo quell’avvicendamento, l’istrionico cantautore di Grosseto riuscirà a riportare il microfono di cristallo in Italia.

