Road to Eurovision 2025: le scelte di Islanda e Azerbaigian e la situazione attuale

Prosegue ancora il percorso di avvicinamento all’Eurovision Song Contest 2025: Islanda e Azerbaigian hanno fatto le loro scelte. Il Songvakeppnin, selezione islandese è stata vinta dai VÆB ovvero i due fratelli Matthíasson, Hálfdán Helgi e Matthías Davíð, 21 e 19 anni con alcune hit all’attivo, molto popolari su TikTok: nel 2021 in pieno Covid, divennero famorsi per aver trasmesso in streaming in funerali delle vittime tenuti presso la chiesa Lindarkirkja ai parenti dei defunti bloccati a casa dal lockdown.La loro canzone “Róa” sta però già facendo discutere: somiglierebbe infatti troppo a “Hatunat Hashana”, successo recente degli israeliani Itay Levi e Eyal Golan

L’Azerbaigian ha invece annunciato la band dei Mamagama col brano “Run with u”. Nati artisticamente nel 2021, si sono consolidati presto nella scena indipendente locale, pubblicando un totale di cinque singoli tra il 2022 ed il 2023. La band fonde sonorità world provenienti dal Caucaso unite ad altre più moderne tendenti all’indi. Sono poi state resi noti i titoli delle canzoni di Austria e Cechia.

Prima Semifinale

Prima metà:

Svezia

Ucraina- Ziferblat con “Bird of Pray”

Slovenia- Klemen con “How musch time do we have left?”

Islanda VÆB con “Róa”

Estonia- Tommy Cash con “Espresso Macchiato”

Polonia- Justyna Steczkowska con “Gaja”

Portogallo

Seconda metà:

Paesi Bassi- Claude

Azerbaigian- Mamagama con “Run with U”

Albania – Skodra Elektronike con “Zjerm”

San Marino

Belgio- Red Sebastian con “Strobe lights”

Cipro- Theo Evan

Croazia

Norvegia – Kyle Alessandro con “Lighter”

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Svizzera

Italia- Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”

Spagna- Melody con “Esa diva”

Seconda Semifinale

Prima metà:

Austria- JJ con “Wated love”

Lituania – Katarsis con “Tavo Akys”

Armenia- Parg con “Survivor”

Montenegro- Nina Žižić con “Dobro dosli”

Grecia- Klavdia con “Asteromata”

Irlanda- Emmy con “Laika Party”

Australia

Lettonia. Tautumeitas con “Bur man laimi”

Seconda metà:

Cechia – Adonx con “Kiss Kiss Goodbye”

Israele- Yuval Raphael

Malta- Miriana Conte con “Kant”

Finlandia- Erika Vikman con “Ich komme”

Danimarca

Lussemburgo- Laura Thorn con “La poupée monte le son”

Georgia

Serbia

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Francia- Louane

Germania

Regno Unito- Remember Monday

