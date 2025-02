Eurovision 2025: Gabry Ponte, Boosta ed Elasi tra i 20 finalisti del San Marino Song Contest

Sono stati svelati durante una conferenza stampa presso la sede Rai di via Asiago a Roma i nomi dei 20 finalisti del San Marino Song Contest, il rinnovato format di selezione sammarinese per l’Eurovision Song Contest che raccoglie il testimone di Una Voce Per San Marino, le cui semifinali stanno venendo trasmesse in questi giorni da San Marino RTV.

San Marino nel 2025 fa le cose in grande, grazie all’ingresso in pianta stabile nell’organizzazione della Rai, che trasmetterà l’evento su Rai Play, Rai Radio 2 e Rai Radio 2 Visual (canale 202). Il cambio di passo si riflette anche nei nomi dei Big invitati dalla produzione, nove, che si aggiungono agli 11 artisti usciti dalle semifinali di Una Voce Per San Marino.

Questa la lista completa, partendo dai Big, tutti italiani:

Mentre gli 11 qualificati da Una Voce Per San Marino sono:

Besa – “Tiki” (Albania)

Curli – “Juliet” (Svezia)

Haymara – “Tomame las manos” (Italia)

King Foo – “The edge of the world” (Slovenia)

Paco – “Until the end” (San Marino)

Questo e Quello – “Bella balla” (Italia)

The Rumpled – “You get me so high” (Italia)

Angy Sciacqua – “I” (Belgio)

Taoma – “NPC” (Italia)

Teslenko – “Storm” (Ucraina)

Giacomo Voli – “Ave Maria” (Italia)

Alcuni dei brani in gara sono già editi. Si parte dall’ipnotico elettropop di “Lorella” portato in gara da Elasi, nome d’arte di Elisa Massara, cantautrice alessandrina già apprezzata a Musicultura nel 2021 (vincitrice premio Nuovo IMAIE, qui la nostra intervista). C’è poi ovviamente “Tutta l’Italia”, martellante jingle dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, di Gabry Ponte con la voce di Andrea Bonomo.

Pierdavide Carone, lanciato verso la vittoria del talent Rai “Ora o mai più” (la finale si terrà sabato 1 marzo), porterà in gara “Mi vuoi sposare?”, brano estratto dall’ultimo lavoro dell’artista romano – “Carone” – pubblicato nell’ottobre 2024. Nello stesso mese era stato pubblicato il singolo con cui invece gareggerà Luisa Corna, “Il giorno giusto”.

Tra i finalisti anche due artisti le cui canzoni erano state eliminate nelle selezioni rispettivamente di Sanremo Giovani e del Vidbir in Ucraina. Stiamo parlando di Questo e Quello, duo genovese formato da Francesco Mannella e Stefano D’Angelo, visti all’ultima edizione di X Factor, che gareggeranno con “Bella balla”, e di Teslenko, che porta a San Marino “Storm”.

Dall’Eurovision Song Contest 2024 – a cui ha preso parte per l’Albania – arriva Besa Kokedhima. Dopo l’eliminazione in semifinale a Malmö con “Titan“, prova a tornare in gara per San Marino con il brano “Tiki”. Tra i qualificati da Una Voce Per San Marino vanno menzionati i CuRLi, trio formato da Boris Rene, David Lindgren e Greg Curtis Jr. I primi due sono stati più volte in gara al Melodifestivalen, mentre il terzo ha fatto da backing vocalist per la Svezia all’Eurovision Song Contest 2018 e l’edizione successiva per la Svizzera.

Allo show, che si svolgerà il prossimo 8 marzo al Teatro Dogana di San Marino, prenderanno parte come ospiti La Rappresentante di Lista, Senhit (che eseguirà la sua entry eurovisiva del 2021 “Adrenalina” e il nuovo singolo “Dangerous“) e Cristiano Malgioglio, a cui saranno affidati dei commenti durante la serata.

La serata verrà condotta da Francesco Facchinetti e Flora Canto. La giuria di 5 elementi che decreterà il vincitore e dunque rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest sarà composta da Roberto Sergio (direttore generale San Marino RTV), Federica Gentile (conduttrice radiofonica Rai), Ema Stockholma (conduttrice radiofonica Rai, quest’anno già nella giuria di Sanremo Giovani), Luca De Gennaro (dj e critico musicale) e Mario Andrea Ettorre (direttore marketing SIAE). Ai loro punteggi si sommerà un bonus di 10 punti assegnato dal direttore artistico Massimo Bonelli.

Oltre al biglietto per Basilea verranno assegnati altri 3 premi accessori: il premio Premio San Marino RTV “Ludovico Di Meo”, il premio “Una Voce Per San Marino” per il miglior artista tra i qualificati dalle semifinali e il premio della Critica assegnato da 5 giornalisti non ancora rivelati.

Chi porterà la bandiera di San Marino all’Eurovision Song Contest? Sarà la favorita d’obbligo “Tutta l’Italia” o ci sarà spazio per una sorpresa come nel 2024, quando tutti davano per vincente Loredana Bertè, poi seconda? Non resta che attendere sabato 8 marzo.

