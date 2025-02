“Venenosa”, il banger per la Primavera di Nebulossa e Monica Naranjo

La storia e il nome emergente del pop spagnolo si uniscono per una hit che promette di scalare presto le classifiche dell’airplay e riempire le dancefloor: ecco “Venenosa” che mette insieme Nebulossa, il duo emerso dall’edizione 2024 del Benidorm Fest e che ha rappresentato la Spagna all’ultimo Eurovision Song Contest con il brano “Zorra” e Monica Naranjo, che quell’edizione l’ha presentata ma che soprattutto, è uno dei nomi più rilevanti del pop in lingua spagnola, popolare anche in tutta l’America Latina: “Sobrevivirè” (2000) è la hit maggiore di una carriera che l’ha vista mettere insieme decine di dischi di platino in tutto il Mondo (ma se non la conoscente, andate ad ascoltare anche la straordinaria “Amor y lujo” contenuta nell’album “Tarantula” del 2008

Il brano si pone nel testo come una sorta di sequel di “Zorra” e quindi rilancia ancora il tema dell’empowerment femminile, ancora più forte visto che a cantare sono due artiste che hanno superato entrambe i 50 anni:

E mi sono trasformata, sono diventato velenosa.

Contro la mia volontà, sono diventata velenosa.

Non penso più a te, ho altro per la testa, sono diventata avida,

Quella tossica, quello tossica ero io

Il brano, che per adesso esce soltanto in singolo, è stato composto e prodotto dai due Nebulossa (quindi Mery Bas e il marito Mark Dasousa), che sono coinvolti anche nella sceneggiatura del video. La voce potente di Monica Naranjo è il perfetto complemento di questo brano, che la coppia eseguirà presto anche dal vivo.

