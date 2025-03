The Raegents, l’anima rock della Repubblica di San Marino

La musica sammarinese batte un colpo ed è molto bello. La semifinale di Una Voce per San Marino li ha fatti conoscere e adesso sono pronti a farsi conoscere a più grandi livelli. Si chiamano The Raegents, in un gioco di parole fra i “Capitani Reggenti”, capi di Stato di San Marino e “Reagenti” cioè coloro che appunto reagiscono alla difficoltà per gli artisti del microstato di farsi conoscere. “Echoes of freedom”, il cui video è girato proprio sul Titano parla di questo e della Repubblica stessa.

Scrive la band presentando la canzone:

Un brano che parla di te, che suoni la chitarra nella tua cameretta e sogni un giorno di esprimere la tua musica in qualche locale, che parla a nome di tutti i musicisti sammarinesi e non solo, indissolubilmente legati dalla stessa passione per la Musica.

Aggiunge Michele Zanotti, bassista del gruppo che è stato anche protagonista del progetto Rockin’1000:

Proprio dal profondo del cuore, dal nostro orgoglio sammarinese, dal nostro sudore dei nostri live nei pochi locali rimasti che proviene questo brano, intriso di passione, rabbia ma anche tanta energia ed entusiasmo nel raccontare la nostra realtà: una realtà dove chi si emoziona ancora per un assolo ben fatto oppure per un canto senza autotune, si scontra con la scarsa valorizzazione della musica nostrana e dei nostri talenti.

C’è da dire che questo pezzo è fortissimo, che forse all’Eurovision avrebbe potuto anche funzionare visto il ritorno del rock e sicuramente la giuria del San Marino Song Contest avrebbe apprezzato. Ma il progetto, come sottolinea la band, è un punto di partenza. E chissà che prima o poi un sammarinese non torni davvero a rappresentare il Titano all’Eurovision. Non facile, visto che bisogna contribuire economicamente. Ma come sempre, mai dire mai.

