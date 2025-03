Road to Eurovision 2025: le scelte di Portogallo, Svezia, Svizzera (e le canzoni di Cipro, Israele e Regno Unito)

Quasi delineata la lineup degli artisti che prenderanno parte all’Eurovision Song Contest 2025, in programma alla St.Jakosbhalle di Basilea dal 13 al 17 Maggio prossimo. Abbiamo seguito lo scorso fine settimana il San Marino Song Contest 2025 che ha visto la vittoria di Gabry Ponte con il brnao “Tutta l’Italia”.

Contemporaneamente però andavano in scena due altre finali. Al Melodifestivalen, in Svezia, ha vinto a sorpresa il trio di comici finlandesi di lingua svedese KAJ con “Bara Bada Bastu”: della canzone- diventata virale appena presentata – abbiamo parlato qui: riportano in concorso la lingua svedese dopo 27 anni (“Karleken är” di Jill Johnson, Eurovision 1998). In Portogallo, altra vittoria soprendente: la spuntano i NAPA col brano “Deslocado”: solo terzo il grande favorito e campione di vendite Fernando Daniel. Vince invece la band di Madeira, completamente lontana dal mainstream nonostante una carrierà già pluridecennale.

Scelta di gran classe per la Svizzera padrona di casa che ha designato per Basilea Zoë Alina Kressler in arte Zoë Më con un brano che si inserisce nel miglior solco della varieté francese, “Voyage”: saranno dunque quattro le canzoni in questa lingua in questa edizione (oltre a Svizzera, Paesi Bassi e Lussemburgo, anche la Francia si sa già che canterà interamente in francese). Zoë Më ha aperto il tour di Joya Marleen, tra le più interessanti artiste della Confederazione (ne avevamo parlato quI), per poi esibirsi anche sul prestigioso palco del Montreux Jazz Festival.

Hanno infine presentato la canzone Israele, Cipro ed il Regno Unito. Per Theo Evan la canzone è “Shh”, scritta dal team di Dimitris Kontopoulos, mentre le Remember Monday propongono la cinematica “What the hell just happened?”, una scelta rischiosissima perchè punta tutto sull’esercizio di stile vocale delle tre ex partecipanti di The Voice Uk. Per Israele invece proposta trilingue: Yuval Raphael canta in inglese, francese ed ebraico “New day will rise”, che parla della speranza di pace dopo la guerra in corso.

Infine, cambio del titolo per Malta: la EBU ha contestato la parola “Kant” che in maltese equivale all’inglese “Singing” ma che foneticamente in inglese equivale al termine volgare per l’apparato riproduttivo femminile: associato alla parola “serving” nell’hook del brano, ecco che ne scaturisce un voluto gioco di parole triviale: la canzone si intitolerà quindi solo “Serving” e nel brano verrà bippata la parola “kant”

Prima Semifinale

Prima metà:

Svezia- KAJ con “Bara bada bastu” (lingua: svedese)

Ucraina- Ziferblat con “Bird of Pray” (lingua: inglese,ucraino)

Slovenia- Klemen con “How musch time do we have left?” (lingua: inglese)

Islanda VÆB con “Róa” (lingua: islandese)

Estonia- Tommy Cash con “Espresso Macchiato” (lingua: inglese, broccolino)

Polonia- Justyna Steczkowska con “Gaja” (lingua: polacco)

Portogallo- NAPA con “Deslocado” (lingua: portoghese)

Seconda metà:

Paesi Bassi- Claude con “C’est la vie” (lingua: francese)

Azerbaigian- Mamagama con “Run with U” (lingua: inglese)

Albania – Skodra Elektronike con “Zjerm” (lingua: albanese)

San Marino- Gabry Ponte con “Tutta l’Italia” (lingua: italiano)

Belgio- Red Sebastian con “Strobe lights” (lingua: inglese)

Cipro- Theo Evan con “Shh” (lingua: inglese)

Croazia- Marko Bosnjak con “Poison cake” (lingua: inglese)

Norvegia – Kyle Alessandro con “Lighter” (lingua: inglese)



Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Svizzera- Zoë Më con Voyage (lingua francese)

Italia- Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” (lingua: italiano)

Spagna- Melody con “Esa diva” (lingua: spagnolo)

Seconda Semifinale

Prima metà:

Austria- JJ con “Wated love” (lingua: inglese)

Lituania – Katarsis con “Tavo Akys” (lingua: lituano)

Armenia- Parg con “Survivor” (lingua: inglese)

Montenegro- Nina Žižić con “Dobro dosli” (lingua: montenegrino)

Grecia- Klavdia con “Asteromata” (lingua: greco)

Irlanda- Emmy con “Laika Party” (lingua: inglese)

Australia- Go Jo con “Mikshake Man” (lingua: inglese)

Lettonia. Tautumeitas con “Bur man laimi” (lingua: lettone)

Seconda metà:

Cechia – Adonx con “Kiss Kiss Goodbye” (lingua: inglese)

Israele- Yuval Raphael (lingua: inglese, francese, ebraico)

Malta- Miriana Conte con “Serving” (lingua: inglese)

Finlandia- Erika Vikman con “Ich komme” (lingua: finlandese)

Danimarca Sissal con “Hallucination” (lingua: inglese)

Lussemburgo- Laura Thorn con “La poupée monte le son” (lingua: francese)

Georgia

Serbia Princ con “Mila” (lingua: serbo)

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Francia- Louane (lingua: francese)

Germania – Abor & Tynna con “Baller” (lingua:tedesco)

Regno Unito- Remember Monday- “What the hell just happened?” (lingua: inglese)



