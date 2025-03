Amici 2025, al via il serale: i concorrenti, gli inediti degni di nota e i giudici

Entra nel vivo l’edizione 2025 di Amici di Maria De Filippi, il longevo talent targato Mediaset e Fascino PGT: sabato 22 andrà in onda la prima puntata del serale, dopo la fase del pomeridiano iniziata addirittura a ottobre 2024. Ancora una volta, nel mare di proposte arrivate alla produzione, qualche voce interessante spicca tra le altre, e non ironicamente sulle pagine della nostra testata qualcuno aveva già avuto spazio a più riprese.

Inutile dire che, occupandoci esclusivamente di musica e non avendo conoscenze relative al ballo o alla danza in generale, il nostro focus principale sarà la categoria del canto. Senza nulla togliere ai ballerini, alcuni dei quali di grande talento, di cui comunque faremo menzione.

Gli ammessi al serale di Amici 2025

Sono ben 16 i concorrenti ammessi alla fase finale del programma, divisi in 3 squadre da due insegnanti (uno per il canto e uno per il ballo). Di seguito l’elenco dei concorrenti divisi per squadra e per specialità:

Squadra Rudy Zerbi – Alessandra Celentano

Canto

Antonia Nocca

chiamamifaro

Jacopo Sol

Vybes

Ballo

Alessia Pecchia

Chiara Bacci

Daniele Doria

Squadra Anna Pettinelli – Deborah Lettieri

Canto

Nicolò Filippucci

TrigNO

Ballo

Dandy Cipriano

Francesca Bosco

Raffaella Mitaritonna

Squadra Lorella Cuccarini – Emanuel Lo

Canto

Luk3

Senza Cri

Ballo

Asia De Figlio

Francesco Fasano

I giudici di Amici 2025

A giudicare i 16 talenti del canto (o del cantautorato) e del ballo saranno tre giudici: insieme al confermato Cristiano Malgioglio si aggiungono le new entry Amadeus, che nei suoi ben cinque Festival di Sanremo da direttore artistico ha dimostrato di avere orecchio per la musica, e la ballerina Elena D’Amario, un’autentica fuoriclasse della danza che non ha bisogno di presentazioni.

Gli inediti degni di nota

Come di consueto la fase pomeridiana del talent ha permesso sì di conoscere nuovi artisti al pubblico della televisione generalista, ma soprattutto ha dato la possibilità di ascoltare nuova musica. È però incredibilmente ironico il fatto che, tra tutte le proposte musicali arrivate alla fase serale, le più convincenti siano di due cantautrici a cui più volte abbiamo dato spazio sulle pagine di Euromusica: parliamo di chiamamifaro e Senza Cri.

Della cantautrice bergamasca, che più volte ha catturato la nostra attenzione tanto da ospitarla anche in una piacevole intervista tempo fa (e chi vi scrive l’ha anche ascoltata dal vivo in un concerto a Milano), segnaliamo i due singoli pubblicati al momento della pubblicazione di questo pezzo: “Perché”, con cui Gigi si è esibita anche sul palco del Capodanno in Musica, e “O.M.G.”, il brano presentato alle audizioni e trasmesso anche dalle radio italiane (e dalla svizzera RSI Rete Tre) in rotazione.

Su Senza Cri bisogna invece aprire un capitolo a parte: avevamo ascoltato la sua musica per la prima volta in occasione della sua partecipazione a Sanremo Giovani nel 2021 grazie ad Area Sanremo, il suo percorso nel talent tra alti e bassi non ha valorizzato il suo talento nel cantautorato ma poi, con l’uscita del suo singolo “Tutto l’odio”, abbiamo ritrovato quel talento cristallino che avevamo scoperto 4 anni fa.

Da sabato dunque si fa sul serio: la fase finale di Amici di Maria De Filippi, il serale, andrà avanti per 9 puntate, di cui le ultime due saranno dedicate alla semifinale e alla finale. Chi alzerà la coppa raccogliendo il testimone da Sarah Toscano? Lo scopriremo solo vivendo.

