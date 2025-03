“Detonate” e “Sukar”, Netta scala ancora le charts

Netta Barzilai è ormai una stella consolidata del pop israeliano. Dopo aver trionfato all’Eurovision 2018 sul palco di Lisbona col brano “Toy” la cantautrice ha continuato la lunga scia di successi. Prevalentemente in patria – perchè sceglie l’ebraico come lingua – ma non disdegnando qualche incursione ancora nell’inglese, come in questa “Detonate” fresca di uscita che la ripropone su sonorità moderne ed internazionali. Il tutto accompagnato fra l’altro da un look rinnovato: particolarmente l’artista è molto cambiata sul piano fisico.

Detonate è un inno alla fiducia in ssè stesso, il cuo testo ruota attorno al concetto di non preoccuparsi di ciò che pensano gli altri, con Netta che si descrive come “una bomba pronta a esplodere” da tutte le pressioni di persone che “non sono nei suoi panni”. La canzone è accompagnata da viene un audace video musicale in bianco e nero e sui social media, Netta ha condiviso che la canzone è profondamente personale, un testo che ha creato per se stessa.

La canzone ha tutto per issarsi in testa alla classifica, come ha già fatto l’ultimo singolo in ebraico; “Sukar”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...