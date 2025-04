“Can’t fix repeaters”, Anouk torna al rock e lancia il nuovo album

Torna con un nuovo album Anouk. La cantautrice olandese, che in Italia è nota quasi esclusivamente per la hit “Nobody’s wife” del 1997 ma che in Europa e nei Paesi Bassi è un nome fortemente consolidato del pop. Giusto venerdì è uscito il nuovo album “Set this thing on fire”, che si appresta a scalare le classifiche nazionali come hanno fatto tutti i precedenti. Nel frattempo però esce un singolo, “Can’t fix repeaters” che ce la restituisce nell’anima rock con la quale l’Europa l’ha conosciuta”.

A lei fra l’altro il grande merito di aver interrotto la striscia negativa di eliminazioni in semifinale dei Paesi Bassi quando nel 2013 riuscì a centrare la top 10 con “Birds“, una delicatissima ballata che l’ha proposta al pubblico in una versione molto diversa ma altrettanto convincente. Ma lei ha dimostrato di sapersi cimentare bene con vari generi, come dimostra anche “Are you done running”, parte dell’album “Deen & Jim”, che contiene canzoni quasi cinematiche, con arrangiamenti orchestrali.

