“Power”, il ritorno dopo quattro anni di Stefanie Heinzmann

Ritroviamo qui Stefanie Heinzmann. Siamo stati fra i primi a parlarne, quando ancora il suo talento acerbo ma già nitido si faceva largo nella scena pop di lingua tedesca, dopo aver vinto Deutschland Sucht den superstar, il programma ideato da Stefan Raab, il maggior talent scout tedesco.

Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia – era il 2010 – e oggi la cantautrice svizzera, girata la boa dei 34 anni, è un nome consolidato del panorama musicale della sua area di riferimento: “Power” è il nuovo singolo che accompagna il quinto lavoro, a quattro anni di distanza dall’ultimo. I successi dell’album d’esordio “Masterplan” sono lontani ma Heinzmann ormai si vede sempre in tv (di recente si è vista nella versione tedesca de Il Cantante Mascherato) ed è una presenza fissa nelle radio. E chissà che per l’Eurovision che si terrà in Svizzera, non possa esserci per lei uno spazio nell’interval act.

Molto importante anche il suo social engagement: Heinzmann è infatti ‘ambasciatrice della Fondazione tedesca per l’ospitalità per l’infanzia e amabasciatrice ufficiale dell’Unicef per Svizzera e Liechtenstein

Mi piace: Mi piace Caricamento...