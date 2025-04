Primo Maggio 2025: i primi annunci del Concertone di Roma

Il Primo Maggio si avvicina, e con esso il tradizionale Concertone di Piazza San Giovanni a Roma organizzato da iCompany insieme a CGIL, CISL e UIL. Iniziano ad arrivare dunque i primi annunci del cast che prenderà parte all’evento sul palco romano nell’edizione 2025. “Il futuro suona oggi” è il tema che Massimo Bonelli ha scelto, mettendo nuovamente al centro il cantautorato e la musica rigorosamente dal vivo per veicolare racconto, consapevolezza e cambiamento.

I conduttori

Squadra che vince non si cambia. Per il secondo anno di fila al timone del Concertone saranno tre volti e voci della musica italiana: Noemi, Ermal Meta e BigMama. Insieme a loro però avremo la partecipazione del Prof. Vincenzo Schettini, noto anche come La Fisica Che Ci Piace, che realizzerà alcune incursioni nel corso dell’evento.

Per Schettini non è la prima esperienza di conduzione televisiva: il professore star dei social ha condotto il programma di seconda serata “La fisica dell’amore” su Rai 2.

Il cast del Concertone

Il cast è ancora in divenire, ma la giornata di ieri ha regalato i primi annunci di chi, con la propria musica, allieterà il pubblico di Roma e di tutta Italia (e non solo), collegato grazie alla diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia:

Alfa

Anna Castiglia

Bambole di pezza

Brunori Sas

Centomilacarie

Franco126

Gabry Ponte

Gaia

Giorgio Poi

I Benvegnù

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Lucio Corsi

Mondo Marcio

Shablo con special guests

Oltre al graditissimo omaggio al compianto Paolo Benvegnù, nella prima tranche di annunci abbiamo già la presenza di tre eurovisivi “e mezzo”: Lucio Corsi e Gabry Ponte, dall’Eurovision 2025, e tra i conduttori Ermal Meta e BigMama (che, pur non avendo partecipato all’Eurovision in gara, è stata presidente della giuria italiana nel 2024 e quest’anno affiancherà Gabriele Corsi al commento). Massimo Bonelli, direttore artistico del Concertone del Primo Maggio 2025, ha dunque dichiarato:

I primi nomi che annunciamo oggi restituiscono lo spirito con cui stiamo costruendo il cast artistico del Concertone 2025: uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock in un unico abbraccio musicale corale. La lineup di quest’anno sarà eterogenea ma coerente, pensata per raccontare, attraverso la musica, la complessità, le contraddizioni e la bellezza del nostro tempo

1MNext 2025 e le nuove voci

Come di consueto è in corso anche 1MNext, il contest dedicato agli artisti emergenti che manderà i tre vincitori a esibirsi sul palco del Concertone. Giunti alla fase finale ecco i nomi dei 12 finalisti, alcuni dei quali sono già noti al pubblico:

Arianna Rozzo

Cil

Cordio

Dinìche

Ëgo

Fellow

Lollo Noir

Questo e Quello

Sils

Tära

Venice

Ventidue

Questi dodici finalisti saranno valutati dalla Giuria di Qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concertone del Primo Maggio, presidente di giuria), Giulia Nannini (Rai Radio2), Lucia Stacchiotti (iCompany), Maria Venturini (produttrice artistica e autrice), Simona Orlando (Rockol) e Julian Borghesan (Rai Radio2).

I tre vincitori che si esibiranno al Concertone saranno annunciati su Rai Radio2 il 23, 24 e 25 aprile, durante le puntate di “Sogni di gloria” con Giulia Nannini e Julian Borghesan.

