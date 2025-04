“I don’t wanna talk”, Daði Freyr diventa melodico e sorprende i fans

Ritroviamo Daði Freyr Petursson, il cantante islandese protagonista di due edizioni dell’Eurovision, quella cancellata dalla pandemia del 2020 – dove però la sua canzone “Think aboiut things” ha comunque vinto il disco d’argento nel Regno Unito – e quella del 2021 con “10 Years”, un quarto posto che forse senza il Covid che bloccò in albergo la band costringendola ad usare il video delle prove per restare in gara, avrebbe anche potuto essere terzo.

Esce “I don’t wanna talk”, un brano che vede l’artista in versione più melodica, sicuramente inedita dopo che in questi anni si è fatto conoscere con brani ad alto tasso di ED. Qui troviamo invece un Daði Freyr radiofonico, lounge, spensierato, che si prepara al terzo lavoro completo dopo il buon riscontro di “I made an album” del 2023. Merita una segnalazione anche “Fuck city”.

Ma la vera sorpresa ai fans il cantautore e producer la fa con un altro video: si intitola “Finally i did it”. Cliccateci e scoprirete di cosa si tratta.

