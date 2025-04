“Cicatrices”, l’energia alternative-metal dei Megara per il nuovo singolo

Del sano rock che non fa mai male. Esce “Cicatrices”, il nuovo singolo dei Megara, la band lanciata dalla vittoria ad Una Voce per San Marino nel 2024 che poi ha rappresentato il Titano all’Eurovision col brano “11:11”. Kenzy Loevett e il suo team tornano con un brano che trasmette tanta energia, come tutta la produzione della band spagnola che anche in questo caso propone un glam metal con influenze pop e EDM

“Cicatrices” è il brano che anticipa del prossimo lavoro completo del gruppo – il quarto oltre a tre EP – che esplorerà un ambiente futuristico in cui l’intelligenza artificiale e la tecnologia fanno parte dell’asse concettuale. Con questa canzone, Megara fanno un passo avanti nella costruzione della loro identità sonora all’interno del panorama metal alternativo, incorporando nuove sfumature che rafforzano il loro stile visivo e narrativo. Dei Megara è bene ricordare anche “Arcadia”, il brano che li fece conoscere in senso assoluto, col quarto posto a sorpresa nel Benidorm Fest del 2023.

Mi piace: Mi piace Caricamento...