Esce “Casanova”, singolo pop di Nemo, l’artista che ha riportato in Svizzera l’Eurovision

Esce “Casanova”, il nuovo singolo di Nemo Mettler, l’artista non binary che ha vinto l’Eurovision 2024 con il brano “The code”. Si tratta di una anticipazione, con ogni probabilità, di quello che vedremo il prossimo 17 Maggio alla St.Jakobshalle di Basilea, quando Nemo, quale artista che detiene il trofeo, sarà chiamato ad esibirsi sul palco in una serata finale che avrà per filo conduttore sul fronte degli ospiti appunto gli ex vincitori della manifestazione. Singolo nuovo interessante, con vibes retrò, nel quale Nemo mette in mostra doti canore anche da artista pop, non scontate per un performer che arriva dal rap.

Quattro EP all’attivo a soli 25 anni, Nemo arriva da un discreto post Eurovision: “The Code” non è stato un successo planetario ma ha comunque raccolto diversi ottimi piazzamenti in giro per l’Europa vincendo il disco d’oro in Grecia – un milione di streaming – e quello di platino in patria. Ora è chiamato a dare un slancio ad una carriera che anche per le qualità dimostrate, merita di fare un salto in avanti, oltre l’esperienza eurovisiva.

