“Sains et saufs” e “Je pardonne”: il delicato rientro di Zaz

Ritroviamo qui una delle artiste che più ci piacciono e della quale siamo stati i primi a parlare in tempi non sospetti. Parliamo di Zaz, la versatile cantautrice capace di passare con agilità del jazz manouche che l’ha fatta conoscere al pop più limpido. Come in questa “Sains et saufs“, primo dei due inediti che ne segnano il rientro a tre anni da “Isa”, l’ultimo lavoro completo e dopo aver raggiunto 5 milioni di dischi venduti, 2 dischi di diamante e 15 di platino. Il secondo singolo è “Je pardonne”, uscito quasi in contemporanea.

Particolarmente in questo secondo brano, scritto a quattro mani col belga Noé Preszow, Zaz guarda nello specchietto retrovisore e discute le critiche che ha subito. Ha anche colto l’occasione per perdonare i suoi detrattori, che hanno poco apprezzato la svolta pop. Queste tracce saranno presenti nel prossimo album – che arriverà a Settembre- ma nel frattempo, le sta portando sul palco durante il suo tour europeo e modiale, che avrà il suo culmine a partire da Ottobre 2025.

Zaz ha trovato il successo improvvisamente – partendo da un talent show -nel 2010, con l’album che porta il suo nome, trainato dal singolo “Je veux”, suonatissimo anche dalle radio italiane: una scalata repentina di cui parlammo qui. A 15 anni dall’avvio della carriera è ormai un nome consolidato in tutto il mondo francofono, ma che si sta facendo largo anche altrove.

Mi piace: Mi piace Caricamento...