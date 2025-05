Eurovision 2025: l’Austria di JJ con “Wasted love” vince, quinta l’Italia di Lucio Corsi

Report live da Basilea – L’Austria è il paese vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025. JJ, con “Wasted love”, riporta dunque il microfono di cristallo in Austria dopo l’ultima vittoria nel 2015 conquistando la bellezza di 436 punti.

Quinta l’Italia, con Lucio Corsi che ha conquistato il pubblico e le giurie con “Volevo essere un duro”. Boom di voti per Israele, con Yuval Raphael che si classifica al secondo posto con la sua “News day will rise” con 357 punti, davanti di un solo punto all’Estonia di Tommy Cash e la sua “Espresso macchiato” a quota 356.

Finale sul filo del rasoio per un Eurovision Song Contest che resterà negli annali: un finale così tirato non si vedeva dal 2021, anno in cui i Måneskin vinsero battendo per una manciata di punti Francia e Svizzera. L’Austria, che partiva con un pacchetto di 258 punti da parte delle giurie nazionali, porta a casa anche i 178 punti del televoto, più che sufficienti per superare Israele (100 punti sarebbero comunque stati sufficienti per vincere).

Ultimo posto per San Marino, con Gabry Ponte che con la sua “Tutta l’Italia” riceve solo 27 punti. Zero punti al televoto per il Regno Unito, complice una performance tutt’altro che memorabile delle Remember Monday con “What the hell just happened?”, come anche per la Svizzera di Zoë Më che, nonostante non sia stata apprezzata a sufficienza dal pubblico, ha comunque portato a casa grazie alle giurie un buon decimo posto con la sua “Voyage”.

Molto bene anche l’Albania, con l’ottavo posto a quota 218 punti per gli Shkodra Elektronike e la loro “Zjerm”, che con questo risultato ottengono anche il record assoluto per il punteggio più alto da quando il Paese è in gara.

Da segnalare, nel corso della serata, proteste pro-palestina e tre soggetti in arena che hanno tentato di invadere il palco durante la performance di Israele con dei secchi di vernice rossa. A parte questo inconveniente, la serata è filata liscia e senza intoppi, con la conduzione ancora una volta eccellente di Hazel Brugger e Sandra Studer, a cui si è aggiunta Michelle Hunziker.

Parlando soltanto dell’Italia, alla partecipazione numero 14 dal rientro in gara nel 2011, con questo eccellente quinto posto ottenuto da Lucio Corsi è arrivato il dodicesimo piazzamento in Top 10 che conferma ancora una volta la bontà del nostro metodo di selezione, tramite il Festival di Sanremo.

Cala dunque il sipario sull’Eurovision Song Contest 2025, dalla St. Jakobshalle di Basilea. Il prossimo maggio 2026 quindi si farà tappa in Austria, grazie alla vittoria di JJ con la sua “Wasted love”, brano di cui è autrice anche Teya (la ricordiamo per la partecipazione nel 2023 insieme a Salena).

Foto in copertina: Alma Bengtsson/EBU

