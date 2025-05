Stasera via alla finale dell’Eurovision 2025: in gara Lucio Corsi, Gabry Ponte e tanta Italia

Stasera dalle 21 per finalissima dell’Eurovision Song Contest 2025 un diretta dalla St.Jakobshalle di Basilea. Ultimo atto della rassegna che vedrà tanta Italia sul palco, a cominciare da Michelel Hunziker, che si unisce alle conduttrici delle due semifinali, Hazel Brugger e Sandra Studer.

Per l’Italia in gara Lucio Corsi, con “Volevo essere un duro”. L’artista grossetano ieri sera poco prima della Jusry Final si è esibito in sala stampa voce e chitarra, con due brani, quello eurovisivo e “Francis Delacroix”.

Oltre a Corsi, tanta Italia sul palco: Gabry Ponte, il dj e producer in rappresentanza di San Marino, approdato a sorpresa in fianle con “Tutta l’Italia” (25. nell’ordine di uscita), Tommy Cash con “Espresso Macchiato” (numero 3 in scaletta) e gli italo-albanesi Shkodra Elektronike con “Zjerm”. Inoltre, ha origini italiane, per parte di padre, anche la maltese Miriana Conte.

Erano 20 le lingue in concorso in questa edizione: ne sono rimaste in corsa 18: eliminati solamente il serbo ed il montenegrino, cantati dai due Paesi di cui sono lingua madre, che sono stati entrambi eliminati ieri sera.

Grandi favorite per la vittoria la francese Louane, con l’intensa ballata “Maman” e il trio di performer finlandesi in gara per la Svezia con il tormentone “Bara Bada Bastu”, partono invece di rincorsa “Wasted love” del controtenore austriaco JJ e i padroni di casa per la Svizzera con “Voyage” di Zoe Me.

Ad annunciare i voti italiani sarà Topo Gigio, mentre per San Marino toccherà a Senhit, rappresentante del Titano nel 2011 e nel 2021.

L’ordine di esibizione

Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise Lituania | Katarsis – Tavo Akys Spagna | Melody – ESA DIVA Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray Regno Unito | Remember Monday – What The Hell JustHappened? Austria | JJ – Wasted Love Islanda | VÆB – RÓA Lettonia | Tautumeitas – Bur Man Laimi Paesi Bassi | Claude – C’est La Vie Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME Italia | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA Germania | Abor & Tynna – Baller Grecia | Klavdia – Asteromáta Armenia | PARG – SURVIVOR Svizzera | Zoë Më – Voyage Malta | Miriana Conte – SERVING Portogallo | NAPA – Deslocado Danimarca | Sissal – Hallucination Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu Francia | Louane – maman San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm.

Dove vedere la finale di Eurovision 2025

L’Eurovision 2025 è visibile dalle 21 su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Big Mama. Radio 2 e Radio 2 Visual trasmettono in diretta con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

San Marino RTV e Radio San Marino trasmettono in diretta col commento di Anna Gaspari e Gigi Restivo. RSI La 1 trasmette col commento in italiano di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Euromusica vi sta raccontando in diretta da Basilea l’evento, con i nostri inviati sul posto. Continuerà a farlo anche nella giornata odierna.

