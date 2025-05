Gli Shkodra Elektronike pubblicano “Shndrit!” l’EP col brano dell’Eurovision 2025 “Zjerm”

A pochi giorni dalla loro partecipazione all‘Eurovision Song Contest 2025, con l’ipnotica “Zjerm” che è valsa loro l’ottavo posto, gli Shkodra Elektronike pubblicano “Shndrit!”, cioè “Splende”, il loro secondo EP, che fa da preludio all’album completo, di 8 brani, in uscita nei prossimi mesi.

Si tratta di un lavoro registrato nel 2024, prima della partecipazione al Festivali I Kenges che poi è valso loro il biglietto per l’Eurovision. Oltre a quello eurovisivo, includerà 4 brani oltre a “Zjerm”, uno dei quali, “E Lirë”, è stato presentato in diversi pre-party dell’Eurovision. Ed è presente anche la versione remix del brano dell’Eurovision, realizzata dal dj e producer fiorentino Clap! Clap!, al secolo Cristiano Crisci

“Zjerm” è un inno alle persone gentili, a chi – di fronte all’odio – sceglie il bene. “Zjerm” racchiude una tensione dualistica fatta di contrasti e armonie: il dialetto ghego si intreccia con l’albanese standard, una parola turca con una latina. “Zjerm” è un fuoco che arde nella complessità dell’essere umano e della società che lo circonda. Un invito a resistere, a illuminare, a credere che, anche nel più nero dei minuti, il bene possa ancora brillare.

Ma il lavoro che è appena uscito è molto di più. Come spiega Beatriçe Gjergji, voce del duo:

‘La differenza tra “Zjerm” e gli altri brani è la struttura di questi. Gli altri brani sono più da discoteca, quindi ci sono più parti strumentali che testi”. Kolë Laca: “Il DNA della band è tradizioni mescolate con suoni contemporanei. Questo è in Zjerm e nel prossimo EP. Le strutture sono diverse perché la canzone più breve dura circa sei minuti. Altre canzoni vanno dai sei ai nove minuti. Non hanno strofe e ritornelli, hanno strutture diverse, più trans che puoi ballare tutto il tempo. Usiamo anche campioni di canzoni popolari in questo EP”.