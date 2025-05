“Hypnotized”, il nuovo singolo di Ellie Goulding ha i beat italiani di Anyma

In alta rotazione in queste settimane “Hypnotized”, un pezzo dance fortissimo che vede in voce Ellie Goulding. Insieme alla cantante britannica c’è però un nome relativamente nuovo al mainstream, quello di Anyma.

All’anagrafe Matteo Milleri, classe 1988, il dj e producer è italo-americano, nato a New York da famiglia italiana e da tempo residente a Berlino dopo aver formato il duo di producer Tale of Us con l’italiano Carmine Conte . Un nome, quello di Anyma che sebbene non abbia brani nelle charts vanta collaborazioni di spicco: Sevdaliza, FKA Twiggs, Grimes (oggi sua compagna) e CamelPhat. Il singolo “Hypnotized”, uscito il mese scorso sta già facendo il giro delle radio.

Figlio di un businessman italiano (suo padre è l’ex amministratore delegato di Luxottica Francesco Milleri) ed ex marito della modella Vittoria Ceretti ha tre album all’attivo e questo singolo è la sua prima numero 1, precisamente nella chart dance Usa. Milleri ha suonato in tutti i più importanti festival mondiali e ora sbarca nel mainstream

