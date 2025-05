 Alla scoperta di Lluís Sánchez Sitjà, il nome nuovo del pop in catalano

Lluís Sánchez Sitjà, classe 1995, di Lleida, è il nome nuovo del pop in catalano. Se ne parla n questo periodo perchè è in fase di organizzazione Euforia, la terza edizione del talent show, modellato su X Factor, che va in onda su TV3, l’emittente pubblica di Barcellona, di cui il trentenne è l’ultimo vincitore. Da tempo c’è una trattativa in atto con RTVA, la tv pubblica di Andorra per farne la selezione “nazionale” per un possibile ritorno all’Eurovision dello Stato pirenaico. Operazione non semplice e che oltretutto porterebbe fortissime implicazioni politiche.

Fra i giurati dello show presenti anche alcuni ex rappresentanti della Spagna all’Eurovision come Nina (“Nacida para amar”, 1989) e Alfred Garcia (in gara nel 2018 insieme all’allora compagna Aitana con “Tu canciòn”), mentre fra i conduttori si segnala Miki Nuñez in gara nel 2019 con “La venda”. E il nome stesso dello show è mutuato da “Euphoria”, la canzone di Loreen vincitrice dell’Eurovision 2012

Da poco è uscito “Una versió més gastada”, il primo EP dell’artista che propone una serie di tracce interessanti rovinate parzialmente dall’abuso di autotune. Ne è un esempio “Floreta”, un brano dalle sonorità moderne ma nel quale si sente molto l’utilizzo di questo strumento. “Maria Maria”, che trovate qui sotto, è un altro singolo interessa. Un risultato comunque importante per il cantautore che in questo ultimo periodo è diventato una sorta di ambasciatore del pop catalano, suonando in alcuni dei luoghi caratteristici del territorio.

