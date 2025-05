“Balenciaga covered eyes” è il ritorno della svedese Agnes

Riecco Agnes Carlsson. Quattro anni dopo l’ultimo lavoro di inediti l’artista svedese esce ora con “Balenciaga covered eyes“. Lanciata in tutta Europa – Italia compresa – dal singolo “Release me” nel 2009 (oltre 1 milione di copie e 3 dischi di platino), Agnes non ha poi saputo ripetersi o comunque mantenere la stessa costanza a livello di successi discografici, sebbene abbia inciso 5 album e sia comunque una presenza costante nel mainstream, almeno quello nordeuropeo.

L’ultimo lavoro “Magic Still Exists”, pur senza raggiungere i successi degli altri, le ha comunque portato 4 nomination ai Grammy svedesi nel 2022 e il successo nel premio di Compositrice dell’Anno. In totale vanta quasi mezzo miliardo di streaming.

Nel ventennale della sua carriera, sceglie un ritorno nel segno della dance EDM made in Sweden più pura che anticipa il suo nuovo lavoro. Per il quale ha riunito alcuni produttori e autori di spicco in Svezia: Kerstin Ljungström, Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Magnus Lidehäll e Hanna Wilson, e ha avviato collaborazioni con il produttore house Frans Bryngel.Il team ha già collaborato con artisti come Avicii, Madonna, Lady Gaga, The Weeknd, Swedish House Mafia, Salvatore Ganacci e Sia, tra gli altri

Agnes, per il nuovo lavoro, ha tratto ispirazione anche da fonti inaspettate: dall’universo pop senza compromessi di Róisín Murphy alla potenza silenziosa dell’arte del pittore statunitense Mark Rothko. E sottolinea:

Questa volta volevo che tutto fosse più nudo e diretto. Invece di costruire strato su strato nella produzione, volevo lasciare che ogni elemento avesse il suo spazio: doveva apparire più grezzo e meno elaborato.

Un ritorno sicuramente importante per un’artista che ha lasciato il segno nel primo decennio del nuovo millennio, tuttora giovanissima (è nata nel 1988) ed in cerca di un pieno rilancio a livello internazionale,

