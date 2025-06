Pride Month Songs: “Mi amor” di Aiko & Kat Almagro

Giugno è il mese del Pride e come sempre Euromusica lo celebra a dovere, convinti come siamo qui in redazione che famiglia è dove c’è amore e che il matrimonio è un diritto e non un privilegio. Abbiamo dunque scelto di celebrarlo proponendo lungo questo mese una serie di canzoni a tema.

La prima, non potrebbe essere altrimenti è “Mi amor” che celebra la freschissima relazione fra la cantautrice ceca Aiko e la cantante e musicista spagnola Kat Almagro. Le due si sono conosciute sul palco dell’Eurovision 2024, condividendo anche l’eliminazione: Aiko rappresentava la sua Cechia con “Pedestal”, che ha mancato di pochissimo la finale. Almagro invece era la batterista dei Megara, la band alternative metal che ha rappresentato San Marino con “11:11”. Non una componente fissa del gruppo bensì un membro aggiunto solo per l’Eurovision.

Le due come detto si sono conosciute ed è nata una storia d’amore, celebrata poi con questa canzone scritta fra l’altro insieme a Teodora “Teya” Spiric, rappresentante austriaca nel 2023 all’Eurovision insieme a Salena e autrice di “Wasted love”, la canzone di JJ, trionfatrice all’Eurovision 2025. #loveislove #pridemonth

Mi piace: Mi piace Caricamento...