“Taste” (e non solo): il ritorno nel mainstream internazionale di Sophie Ellis Bextor

Giusto lo scorso 17 Maggio Sophie Ellis Bextor ha fatto la sua ricomparsa nel mainstream internazionale come portavoce della giuria britannica ad Eurovision 2025. Ora rieccola anche a livello musicale: esce infatti “Taste“, singolo che accompagna “Perimenopop”, il nuovo lavoro in uscita a settembre.

Scritto col dj e producer MNEK e John Shave (coautore e produttore di diversi successi di Charlie XCX), “Taste” ha delle vibes retrò che tuttavia rimandano alle sonorità dance pop che hanno reso celebre l’artista, la quale proprio in questo periodo ha rilanciato la sua hit più grande, “Murder on the dancefloor” datato 2001 con una nuova versione che ha raggiunto la numero 2 della chart britannica. L’uscita del singolo in coincidenza con la sua apparizone ad Eurovision non è sicuramente casuale, visto che i due precedenti estratti dallo stesso lavoro “Relentless love” e “Vertigo” erano rimaste lontano dal mainstream.

Nome piuttosto solido nel Regno Unito, pur in presenza di vendite non come agli esordi, Sophie Ellis Bextor manca da almeno 10 anni dalle scene internazionali e ora con questo singolo ed il nuovo album si rilancia in grande stile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...