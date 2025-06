“You and I” (e non solo): Eden Golan è pronta a far ballare l’Europa

A un anno dalla sua controversa partecipazione ad Eurovision con il brano “Hurricane”, nel pieno del conflitto mediorientale, Eden Golan dà uno slancio alla carriera con l’uscita di due singoli molto diversi. L’ultimo in ordine di tempo è “You and I”, firmato fra gli altri da Stav Berger, uno degli autori di punta della scena israeliana, coautore anche di “Toy” di Netta, ultima vincitrice dell’Eurovision in quota Israele.

Il brano è in un certo senso un ideale seguito – se non altro nel titolo – di “Watt for you”, la powerballad d’amore uscita un mese fa che, sia pure coun po’ troppo autotune, conferma comunque la bravura dell’interprete uscita da The Voice. Prima ancora era uscito “Beautiful horizon“. Infine, è arrivata una importante collaborazione, quella con dj e producer Ofer Nissim nel brano “Pieces”, anche questo in alta rotazione nelle radio israeliane.

Qui ci occupiamo di musica e come abbiamo sempre detto, non è giusto scaricare sugli artisti le responsabilità evidenti di un Governo e ignorarli perchè israeliani è fare il gioco di chi vuole cancellare il Paese. Eden Golan merita quindi la nostra attenzione per la qualità delle proposte artistiche, che saranno parte del primo album in lavorazione

