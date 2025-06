“Change myself”: Windows95Man e il side-project Peu dedicato alla italodisco

Ritroviamo Teemu Keisteri, il cantautore, musicista e visual artist che l’Europa ha conosciuto con uno dei suoi tanti pseudonimi, ovvero Windows95Man. Con questo nome aveva rappresentato la Finlandia all’Eurovision 2025 con la surreale “No rules”, centrando la finale e diventando virale per la sua esibizione senza freni inibitori.

Lo troviamo qui con il nome di Peu ed un curioso brano quasi interamente strumentale – con un solo verso cantato ripetuto nel corso della canzone -dal titolo “Change myself”. Sonorità che rimandano alle produzioni del genere di metà anni 80 (“Welcome to the sunshine” di Carrara ma anche “Children” di P.Lion) e che confermano come al di là del personaggio, sia anche un ottimo musicista e compositore. Il lavoro si inserisce in un side-project che l’artista finlandese realizza da tempo e che sotto questo nome comprende una serie di mixtapes dedicati proprio alla italodisco (potete trovarne un esempio su Mixcloud)

Come Windows95Man sono usciti altri singoli, come “What’s my name” e “Paperclip“.

