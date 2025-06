Dieci clamorose one hit wonders estive europee che forse non ricordavi

Canzoni di un’estate, successi urlati a squarciagola, gruppi dei quali abbiamo consumato il 45 giri o per i quali ci siamo fermati spesso a sentire la radio. Ma che poi sono spariti subito dopo un grande successo. Per nulla inconsueto, nel panorama musicale, ma ancora più diffuso se si parla di hit estive. Ecco allora un piccolo viaggio: abbiamo scelto 10 canzoni che hanno segnato l’estate degli italiani e il successo di chi le ha cantante. Che però è durato un’estate o al massimo due-tre. Alzate il volume delle casse e allacciate le cinture, si parte.

1 Sunshine Reggae- Laid Back 🇩🇰

Estate 1983. Senza internet, suonava esotico persino un brano che arrivava dalla fredda Danimarca. Forse anche questa strana combo fra il sound giamaicano e un paese scandinavo ha contribuito al successo di questo progetto da noi. Anche fuori non è andato niente male (disco di platino in Germania, 250.000). Il duo è tuttora in attività ma non ha più saputo ripetersi.

2- The colour inside – Ti.Pi.Cal 🇮🇹

Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea da Gela, provincia di Caltanissetta, più la voce dell’americano Josh Colow. Estate 1995, quando l’italodisco ancora mieteva successi in giro per il mondo. One hit wonder clamorosa, che si installò direttamente al primo posto delle charts italiane. Il progetto ha avuto lunga vita nei live, in giro per l’Europa, senza però più ripetere il successo discografico

3- Girl’s Got a Brand new toy – TXT 🇩🇪

I tedeschi sono stati maestri nel genere new romantic (Modern Talking, are you hearing me?) e questo progetto spuntato dal nulla non fa eccezione. C’è dietro in realtà Markus Mörl, nome molto popolare in Germania lungo tutti gli anni 80. Questo era in effetti una sorta di side project della sua carriera: primo posto solo in Italia nell’estate 1985, un album, due anni di attività e poi ciao.

4 À Caus’ des Garçons- À Caus’ des Garçons 🇧🇪

Una delle one hit wonder estive per eccellenza è la canzone eponima delle À Caus’ des Garçons, duo belga messo insieme da Alain Chamfort, un santone del pop francofono, che è anche autore del brano e canta nei cori. Canzoncina da adolescenti su quello che le ragazze del 1988 fanno “per amore dei ragazzi” (o a causa, appunto). L’Italia è stata la loro terra di conquista più che il Belgio e la Francia. Evaporate dopo tre singoli.

5- The summer is magic- Playahitty 🇮🇹

Progetto effimero che ruota attorno al dj e produtore Emanuele Asti – tuttora in attività come autore di successo – questo brano del 1994 vede in voce una che ne ha cantate tante, in prima persona o sotto mentite spoglie, vale a dire Jenny B (qui però è appunto dichiarata, col suo nome anagrafico, Giovanna Bersola). Numero 2 in Italia, clamorosa hit in mezza Europa, ma il progetto dura una manciata di singoli.

6 Oh la la la – 2Eivissa 🇩🇪

Ancora dal filone eurodance- sempre sia lodata – la one hit wonder del progetto italo-tedesco lanciato proprio da questo singolo, che ebbe enorme successo da noi ma ancora di più in Spagna dove raggiunse la vetta. Siamo nel 1997, uscirà un album poi un altro nel 2003, ma senza più riscontri importanti. La vocalist Lian Ross è ancora attivissima, così come Ambrogio Crotti, l’altra metà del progetto, che vive in Germania e ha scritto per una bella fetta del panorama pop.

7 I breathe- Vacuum 🇸🇪

Ancora dal 1997 una delle clamorose hit radiofoniche di quell’estate, vale a dire il singolo d’esordio del duo Vacuum. Disco d’oro in Svezia, andò molto bene anche in Italia dove raggiunse la Top 5 ma fu suonatissima dal nostro airplay. Il duo è ancora attivo ma i suoi componenti sono molto più noti come autori di alcuni dei maggiori successi del pop scandinavo degli ultimi 25 anni.

8 Pack up – Eliza Doolittle 🇬🇧

Clamorosa hit internazionale dell’estate 2010, “Pack up” era il singolo d’esordio di Eliza Doolittle, figlia d’arte (la mamma Frances Ruffelle aveva rappresentato il Regno Unito all’Eurovision 1995). Ricco di campionamenti (“Wash Your Troubles Away” di Prince Buster, anno 1963 ma anche “Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag, and Smile, Smile, Smile”, brano del 1915), il brano fu disco di platino nel Regno Unito e girò tantissimo anche nelle nostre radio. Sparita dai radar dopo il primo album e un paio di singoli come featuring, oggi è in attività come Eliza.

9 Living in a box- Living in a box 🇬🇧

Altro celebre caso di brano di successo eponimo della band, siamo nell’estate 1987 e questo è il singolo di debutto del gruppo di Sheffield. Che naturalmente fa il giro delle radio, arriva al Festivalbar e ai vertici delle charts europee. Nonostante la hit, escono due album di nessun successo e il progetto finisce agli albori del nuovo decennio.

10 Tell me why – Lorimeri 🇮🇹

Senza timore di sbilanciarmi: la più bella one hit wonder estiva italiana degli ultimi 40 anni. Arrivano in finale al Disco Verde del Festivalbar 1990, dove sono chiaramente le favorite ma devono scontrarsi con un cantante emiliano destinato da lì a breve a fare storia: Ligabue. “Balliamo sul mondo” vince, loro arrivano seconde. Particolare non secondario: il concorso era monomarca e quindi…la raccontano bene a questo link. Il loro album fa il giro delle radio ma il progetto finisce per volontà del duo, che si scontra con le volontà artistiche della loro etichetta. Laura Assom oggi insegna fitness, mentre di Marie Moniquet si sono perse le tracce.

