Pride Month Songs: “Vieni e vai” di Tekemaya

C’è ancora spazio per qualche canzone per celebrare il mese del Pride. Scegliamo un pezzo fresco fresco, nel senso che è uscito proprio stamattina. Lo canta Tekemaya, una delle poche drga singers italiane, che su queste colonne siamo stati fra i primi ad apprezzare in occasione della sua partecipazione a The Voice of Italy, nel team Al Bano. Da allora di strada ne ha fatta, ha avuto diversi passaggi televisivi, anche a Domenica In ed è ormai un personaggio consolidato.

L’artista salentina quindi dicevamo esce con “Vieni e vai”, un singolo dalle sonorità disco anni 70 che stasera presenterà in anteprima nello storico venerdì del Muccassassina, il locale LGBT più famoso di Roma (Area Roma-Terme di Caracalla; ingresso libero).

“Vieni e Vai” è una canzone intensa e ironica che racconta una storia breve, complicata, ma vissuta fino in fondo. Un incontro, un addio… e poi, inevitabilmente, un ritorno. Tra incontri fugaci, bugie sussurrate e passioni che bruciano in fretta, “Vieni e Vai” celebra la leggerezza del momento e l’irresistibile desiderio di tornare insieme, anche solo per un istante.

Il brano unisce sonorità fresche e travolgenti, con richiami alla disco e al funk anni ’70, fusi in una struttura pop moderna, coinvolgente e tutta da ballare. La produzione è firmata da Alex Zuccaro, in collaborazione con il DJ salentino Bigman Js, mentre il testo porta la firma della stessa Tekemaya.

A completare il tutto un video – di cui qui sotto vedete un assaggio -coloratissimo e provocatorio, diretto da Alberto Greco presso i Calilife Studio. Un omaggio visivo alle atmosfere anni ‘70/’80, con la direzione coreografica di Doriana Epicoco: tra citazioni pop, outfit sgargianti e scene che raccontano con leggerezza i contrasti emotivi del brano

Nel ricordare come sempre da parte nostra che famiglia è dove c’è amore e che nessuno tranne noi stessi ha il diritto di decidere chi possiamo amare e con chi fare la nostra famiglia, l’invito è ad andarvi ad ascoltare la discografia di Tekemaya (la trovate qui) perchè non è così comune trovare artisti drag che cantano live e fra l’altro anche benissim.: Tekemaya ha anche una band che spesso l’accompagna. E come sempre. #loveislove

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TEKEMAYA (@tekemaya)

Mi piace: Mi piace Caricamento...