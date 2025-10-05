Top of the charts: irrompe Taylor Swift col nuovo album
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Gajdexhi- Rosela Gjylbegu
SINGOLI:Tipichnyy ya- Jakone & D’Litte
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Ich liebe mich Ich libe mich nicht- Nina Chuba
SINGOLI:Git – BLOK3
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI Fiandre: Man I need- Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Wunderschön. Unheilig
ALBUM Fiandre: Dit is Guy-Zwangere Guy
ALBUM Vallonia:Grandeur nature-Florent Pagny
SINGOLI:Fast- Demi Lovato
ALBUM:Muse-Jimin
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Sve priznat cu- Denial Ahmetovic
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: Ja, Sara – Sara Rikas
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali Oprosti -Igor Delač
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Altar- NewDad
SINGOLI:Sandheden -Rasmus Seebach & Artigeardit
ALBUM: Vulkanø-Tobias Rahim
SINGOLI: Kanuu- Säm
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Rakkauden haudalla (Vain elämää kausi 16)- Lauri Haav, Emma & Matilda
ALBUM: Borderland- Amorphis
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM Le Nord se souvient – L’odyssée – Gims
SINGOLI: Koktebel- Mikhail Shufutinsky
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:01099- Orange
SINGOLI: Man i need – Olivia Dean
ALBUM:The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI nazionali:Ísos Ísoun Kyría-.Pantelís Pantelídis
SINGOLI internazionali Golden- Huntr/X
ALBUM: Karma- Stray Kids
SINGOLI Man i need – Olivia Dean
ALBUM:The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI:Man I need- Olivia Dean
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Tears- Sabrina Carpenter
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Tutta vita-Olly
🇰🇿
SINGOLI: Poobeschay- Dima Bilan
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: AKNB – Lilas ir Innomine
SINGOLI:4Am in Ibiza – Mark Vank & Samu
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: High on me – Rossy & Jazzy
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali Ghajjejt -MIriana Conte
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: 101 Ruza-Dado Polumenta
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:Helaas- Langa, Yssi SB,Rijck
ALBUM:Live in de Kuip- Di Rect
SINGOLI: Wait so long- Swedish House Mafia
ALBUM: Emphase- Seni, Inee, SUSH1
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali: Hora fetelor- Irina Rimes
SINGOLI internazionali: Sapphire-Alex Warren
ALBUM:Vampire- Rava
SINGOLI: Glide – Neiked & Portugal, The Man
ALBUM:Molny Indry- Kino
RADIO: Il mio giorno preferito-Eros Ramazzotti
SINGOLI nazionali: MDMA – Nikolija & Biba
SINGOLI internazionali: Anxiety -Doechii
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Padajo – MI2
SINGOLI internazionali: Il mio giorno preferito – Eros Ramazzotti
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Me Mareo-Kidd Voodoo, JC Reyes
ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Midnight sun- Zara Larsson
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Vo de Bärge här- Heimweh
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI vemzavr!-Azahriah feat. Young Fly
ALBUM: 0- Beton Hofi