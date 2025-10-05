Euromusica

Top of the charts: irrompe Taylor Swift col nuovo album

di · 5 Ottobre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Gajdexhi- Rosela Gjylbegu

🇦🇲
SINGOLI:Tipichnyy ya- Jakone & D’Litte
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇦🇹
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Ich liebe mich Ich libe mich nicht- Nina Chuba

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Man I need- Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Wunderschön. Unheilig
ALBUM Fiandre: Dit is Guy-Zwangere Guy
ALBUM Vallonia:Grandeur nature-Florent Pagny

🇧🇾
SINGOLI:Fast- Demi Lovato
ALBUM:Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇧🇦
SINGOLI: Sve priznat cu- Denial Ahmetovic

🇨🇿
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: Ja, Sara – Sara Rikas

🇨🇾
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇭🇷
SINGOLI nazionali Oprosti -Igor Delač
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Altar- NewDad

🇩🇰
SINGOLI:Sandheden -Rasmus Seebach & Artigeardit
ALBUM: Vulkanø-Tobias Rahim

🇪🇪
SINGOLI:  Kanuu- Säm
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇫🇮
SINGOLI: Rakkauden haudalla (Vain elämää kausi 16)- Lauri Haav, Emma & Matilda
ALBUM: Borderland- Amorphis

🇫🇷
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM Le Nord se souvient – L’odyssée – Gims

🇬🇪
SINGOLI: Koktebel- Mikhail Shufutinsky

🇩🇪
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:01099- Orange

🇬🇧
SINGOLI: Man i need – Olivia Dean
ALBUM:The art of loving- Olivia Dean

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Ísos Ísoun Kyría-.Pantelís Pantelídis
SINGOLI internazionali Golden- Huntr/X
ALBUM: Karma- Stray Kids

🇮🇪
SINGOLI Man i need – Olivia Dean
ALBUM:The art of loving- Olivia Dean

🇮🇸
SINGOLI:Man I need- Olivia Dean
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Tears- Sabrina Carpenter
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇮🇹
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Tutta vita-Olly

🇰🇿
SINGOLI: Poobeschay- Dima Bilan
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇱🇻
SINGOLI: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇱🇹
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: AKNB – Lilas ir Innomine

🇱🇺
SINGOLI:4Am in Ibiza – Mark Vank & Samu
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇰
SINGOLI: High on me – Rossy & Jazzy
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇹
SINGOLI nazionali Ghajjejt -MIriana Conte
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇲🇩
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift

🇲🇪
SINGOLI: 101 Ruza-Dado Polumenta

🇳🇴
SINGOLI:Golden-Huntr/X
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇳🇱
SINGOLI:Helaas- Langa, Yssi SB,Rijck
ALBUM:Live in de Kuip- Di Rect

🇵🇱
SINGOLI:  Wait so long- Swedish House Mafia
ALBUM: Emphase- Seni, Inee, SUSH1

🇵🇹
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Hora fetelor- Irina Rimes
SINGOLI internazionali:  Sapphire-Alex Warren
ALBUM:Vampire- Rava

🇷🇺
SINGOLI: Glide – Neiked & Portugal, The Man
ALBUM:Molny Indry- Kino

🇸🇲
RADIO: Il mio giorno preferito-Eros Ramazzotti

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  MDMA – Nikolija & Biba
SINGOLI internazionali: Anxiety -Doechii
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇸🇰
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Padajo – MI2
SINGOLI internazionali: Il mio giorno preferito – Eros Ramazzotti
ALBUM:The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇪🇸
SINGOLI: Me Mareo-Kidd Voodoo, JC Reyes
ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny

🇸🇪
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Midnight sun- Zara Larsson

🇨🇭
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Vo de Bärge här- Heimweh

🇹🇷
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇭🇺
SINGOLI vemzavr!-Azahriah feat. Young Fly
ALBUM: 0- Beton Hofi

