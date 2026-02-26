San Marino Song Contest 2026: ecco le 10 wildcards e i 40 semifinalisti
San Marino Song Contest 2026, selezione ufficiale della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest di Vienna, è stata presentata ufficialmente oggi nella cornice di Casa Sanremo. La direzione artistica è affidata per il secondo anno consecutivo a Massimo Bonelli di iCompany, che ha lavorato in tandem con Denny Montesi di Media Evolution, capodelegazione sammarinese per Eurovision e Junior Eurovision dal 2025, nella scelta dei partecipanti.
Il concorso si articola in tre appuntamenti: le semifinali del 4 e 5 marzo e la finale del 6 marzo, tutte ospitate al Teatro Nuovo di Dogana. Le trasmissioni saranno visibili su San Marino RTV, RaiPlay e Rai Radio 2 anche in visual radio.
Le 10 wildcard direttamente ammesse alla finale
Bonelli e Montesi hanno selezionato 40 semifinalisti e 10 wildcard con accesso diretto alla finale. Ecco i nomi delle wildcard:
- Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) – All we need is love
- Dolcenera (Italia) – My love
- Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla
- Inis Neziri (Albania) – In My Head
- Kelly Joyce (Francia) – Oh là là
- L’Orchestraccia (Italia) – Cara madre mia
- Molella ft. Maxè (Italia) – Fever
- Paolo Belli (Italia) – Bellissima
- Rosa Chemical (Italia) – Mammamì
- Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar
Da segnalare la presenza di Boy George, che sarà presente alla finale in veste di co-conduttore oltre che come artista in gara insieme a Senhit, già due volte rappresentante di San Marino a Eurovision ed essa stessa già conduttrice della rassegna sammarinese.
Spiccano sicuramente i nomi del dj e producer rumeno Edward Maya, che sbancò le charts nel 2009 con “Stereo love”; di Kelly Joyce, l’attrice e cantante maritinicana, 25 anni dopo la hit “Vivre la vie” e fra gli italiani di Paolo Belli, Rosa Chemical, del dj Molella e de L’Orchestraccia, band folk romana formata da alcuni nomi di spicco della scena cantautorale capitolina.
Conduzione e struttura della finale
La finale del 6 marzo sarà condotta da Simona Ventura, alla quale è stata affidata anche la direzione creativa del San Marino Song Contest 2026. Il suo mandato è triennale, comprensivo dell’edizione in corso. Sul palco del Teatro Nuovo di Dogana la affiancheranno Maddalena Corvaglia e Marco Carrara, già conduttori delle due semifinali. Dai due appuntamenti semifinalisti usciranno altri 10 artisti che si aggiungeranno alle wildcard per completare il quadro dei finalisti.
Il sistema delle giurie
La struttura di valutazione prevede tre giurie distinte. La giuria principale, responsabile della scelta del vincitore che rappresenterà San Marino a Vienna, è presieduta da Federica Gentile e composta da Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia.
Una giuria di qualità, formata da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie, assegnerà il premio della critica. Una terza giuria, composta da cinque giornalisti, sarà annunciata prossimamente insieme agli ospiti dell’evento.
Dreaming Song Contest: i 40 semifinalisti
Il Dreaming Song Contest rappresenta il canale ufficiale attraverso cui gli artisti accedono alla competizione sammarinese. È organizzato dalla società di Denny Montesi, figura di riferimento per San Marino nei rapporti con EBU/Eurovision, e costituisce il meccanismo di selezione che alimenta le semifinali con i 40 artisti in gara.
A selezionare i 40 semifinalisti è stata una giuria composta dal discografico Mimmo Paganelli, da Eldar Gasimov – vincitore dell’Eurovision 2011 nel duo Ell & Nikki – e da Andreas Anastasiou, capo ufficio stampa della delegazione cipriota. Ecco nel dettaglio i nomi che vedremo in gara:
Prima semifinale
Nomi noti in questta semifinale, i Daudia, già finalisti in passato, Giacomo Voli,già visto a The Voice e Sanremo Giovani e in gara lo scorso anno al San Marino Song Contest inoltre Samuele Di Nicolò da All Together Now, il gruppo dance, con oltre 20 anni di esperienza degli Alien Cut e l’ucraina ORPHY.
4CALAMANO – Italia – Twilight
Alien Cut feat. Tayma – Italia – in gara con brano in via di comunicazione
Anna Smith – Svizzera – Bruised
Capabrò – Italia – Lavorare fa schifo
DAUDIA – Italia – Talk about it
ERISU – Italia – Ghost of Ninive
Giacomo Voli – Italia – Figaro
Lorenzo Bonfire – Italia – Ode to Guilt
MATIAS FERREIRA – Spagna – PAURA
METIRIA – Italia – Attention Seeker
MRTINA – Italia – My Insanity
MYKY – Italia – Outta Tune
N’ice Cream – Italia – Not the winner
ORPHY – Repubblica Ceca/Ucraina – Rise Again
Pellegrina Pibigas – Italia – Il Giorno Che
Ryan Song – Paesi Bassi – Break the Cage
Samuele Di Nicolò – Italia – Non tornare più
Sheila – Albania – Zemra e Tokes
Star Guy – Norvegia – Star Shadez
stefano – Italia – Pesce rosso
Seconda semifinale
Ci sono i Maraaya, già in gara per la Slovenia ad Eurovision 2015, Deva, autrice del brano italiano all’ultimo Junior Eurovision 2025, Marco Sbarbati da X Factor, la polacca Magdalena Tul, in gara ad Eurovision 2011 per la Polonia e la discussa Xannova Xan, artista greca, ex rappresentante ellenica allo Junior Eurovision scartata recentemente alla selezioni greca
Atwood – Italia – Midnight Alibi
DEVA – Italia – Mi fa male l’america
ELYSA – Estonia – THE ALCHEMIST
IlRed – Italia – Playlist in loop
IUNA – Italia – Freedom Calling
KLEM – Italia – OK RESPIRA
LUKA – Slovenia – Where It Ends
Luka Basi – Slovenia – CHICOLO
Lupi Mannaggia – Italia – Ignorantità
Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around
MARAAYA – Slovenia – ALU ALU
Marco Sbarbati – Italia – Pretty Little Secret
Maya Azucena – Stati Uniti – My Sin
Nicolò Deori – Italia – Mi ucciderai per sempre
NovaBlue – Italia – Muoio di fame
Paolo Martini – Italia – Fase REM
PARK – Italia – AMORE CHE SEI VERITA’
Sezina Kelsey – Paesi Bassi – You Raise Me High
UtopiaTwins e Valerie – Italia – Fake Smile
Xannova Xan – Grecia- Unbreakable
Per le semifinali, la selezione dei finalisti è demandata a una giuria tecnica composta da Massimo Bonelli, direttore artistico del concorso; Joseph Cauchi, producer, manager, direttore creativo e capodelegazione di Malta a Eurovision 2026; e Tomislav Steng, producer della Dora — il concorso nazionale croato — nonché capodelegazione della Croazia e membro del Reference Group Eurovision.