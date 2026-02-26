San Marino Song Contest 2026: ecco le 10 wildcards e i 40 semifinalisti

San Marino Song Contest 2026, selezione ufficiale della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest di Vienna, è stata presentata ufficialmente oggi nella cornice di Casa Sanremo. La direzione artistica è affidata per il secondo anno consecutivo a Massimo Bonelli di iCompany, che ha lavorato in tandem con Denny Montesi di Media Evolution, capodelegazione sammarinese per Eurovision e Junior Eurovision dal 2025, nella scelta dei partecipanti.

Il concorso si articola in tre appuntamenti: le semifinali del 4 e 5 marzo e la finale del 6 marzo, tutte ospitate al Teatro Nuovo di Dogana. Le trasmissioni saranno visibili su San Marino RTV, RaiPlay e Rai Radio 2 anche in visual radio.

Le 10 wildcard direttamente ammesse alla finale

Bonelli e Montesi hanno selezionato 40 semifinalisti e 10 wildcard con accesso diretto alla finale. Ecco i nomi delle wildcard:

Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) – All we need is love

(Emirati Arabi Uniti) – All we need is love Dolcenera (Italia) – My love

(Italia) – My love Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla

(Romania/Italia) – Balla Inis Neziri (Albania) – In My Head

(Albania) – In My Head Kelly Joyce (Francia) – Oh là là

(Francia) – Oh là là L’Orchestraccia (Italia) – Cara madre mia

(Italia) – Cara madre mia Molella ft. Maxè (Italia) – Fever

(Italia) – Fever Paolo Belli (Italia) – Bellissima

(Italia) – Bellissima Rosa Chemical (Italia) – Mammamì

(Italia) – Mammamì Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar

Da segnalare la presenza di Boy George, che sarà presente alla finale in veste di co-conduttore oltre che come artista in gara insieme a Senhit, già due volte rappresentante di San Marino a Eurovision ed essa stessa già conduttrice della rassegna sammarinese.

Spiccano sicuramente i nomi del dj e producer rumeno Edward Maya, che sbancò le charts nel 2009 con “Stereo love”; di Kelly Joyce, l’attrice e cantante maritinicana, 25 anni dopo la hit “Vivre la vie” e fra gli italiani di Paolo Belli, Rosa Chemical, del dj Molella e de L’Orchestraccia, band folk romana formata da alcuni nomi di spicco della scena cantautorale capitolina.

Conduzione e struttura della finale

La finale del 6 marzo sarà condotta da Simona Ventura, alla quale è stata affidata anche la direzione creativa del San Marino Song Contest 2026. Il suo mandato è triennale, comprensivo dell’edizione in corso. Sul palco del Teatro Nuovo di Dogana la affiancheranno Maddalena Corvaglia e Marco Carrara, già conduttori delle due semifinali. Dai due appuntamenti semifinalisti usciranno altri 10 artisti che si aggiungeranno alle wildcard per completare il quadro dei finalisti.

Il sistema delle giurie

La struttura di valutazione prevede tre giurie distinte. La giuria principale, responsabile della scelta del vincitore che rappresenterà San Marino a Vienna, è presieduta da Federica Gentile e composta da Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia.

Una giuria di qualità, formata da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie, assegnerà il premio della critica. Una terza giuria, composta da cinque giornalisti, sarà annunciata prossimamente insieme agli ospiti dell’evento.

Dreaming Song Contest: i 40 semifinalisti

Il Dreaming Song Contest rappresenta il canale ufficiale attraverso cui gli artisti accedono alla competizione sammarinese. È organizzato dalla società di Denny Montesi, figura di riferimento per San Marino nei rapporti con EBU/Eurovision, e costituisce il meccanismo di selezione che alimenta le semifinali con i 40 artisti in gara.

A selezionare i 40 semifinalisti è stata una giuria composta dal discografico Mimmo Paganelli, da Eldar Gasimov – vincitore dell’Eurovision 2011 nel duo Ell & Nikki – e da Andreas Anastasiou, capo ufficio stampa della delegazione cipriota. Ecco nel dettaglio i nomi che vedremo in gara:

Prima semifinale

Nomi noti in questta semifinale, i Daudia, già finalisti in passato, Giacomo Voli,già visto a The Voice e Sanremo Giovani e in gara lo scorso anno al San Marino Song Contest inoltre Samuele Di Nicolò da All Together Now, il gruppo dance, con oltre 20 anni di esperienza degli Alien Cut e l’ucraina ORPHY.

4CALAMANO – Italia – Twilight

Alien Cut feat. Tayma – Italia – in gara con brano in via di comunicazione

Anna Smith – Svizzera – Bruised

Capabrò – Italia – Lavorare fa schifo

DAUDIA – Italia – Talk about it

ERISU – Italia – Ghost of Ninive

Giacomo Voli – Italia – Figaro

Lorenzo Bonfire – Italia – Ode to Guilt

MATIAS FERREIRA – Spagna – PAURA

METIRIA – Italia – Attention Seeker

MRTINA – Italia – My Insanity

MYKY – Italia – Outta Tune

N’ice Cream – Italia – Not the winner

ORPHY – Repubblica Ceca/Ucraina – Rise Again

Pellegrina Pibigas – Italia – Il Giorno Che

Ryan Song – Paesi Bassi – Break the Cage

Samuele Di Nicolò – Italia – Non tornare più

Sheila – Albania – Zemra e Tokes

Star Guy – Norvegia – Star Shadez

stefano – Italia – Pesce rosso

Seconda semifinale

Ci sono i Maraaya, già in gara per la Slovenia ad Eurovision 2015, Deva, autrice del brano italiano all’ultimo Junior Eurovision 2025, Marco Sbarbati da X Factor, la polacca Magdalena Tul, in gara ad Eurovision 2011 per la Polonia e la discussa Xannova Xan, artista greca, ex rappresentante ellenica allo Junior Eurovision scartata recentemente alla selezioni greca

Atwood – Italia – Midnight Alibi

DEVA – Italia – Mi fa male l’america

ELYSA – Estonia – THE ALCHEMIST

IlRed – Italia – Playlist in loop

IUNA – Italia – Freedom Calling

KLEM – Italia – OK RESPIRA

LUKA – Slovenia – Where It Ends

Luka Basi – Slovenia – CHICOLO

Lupi Mannaggia – Italia – Ignorantità

Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around

MARAAYA – Slovenia – ALU ALU

Marco Sbarbati – Italia – Pretty Little Secret

Maya Azucena – Stati Uniti – My Sin

Nicolò Deori – Italia – Mi ucciderai per sempre

NovaBlue – Italia – Muoio di fame

Paolo Martini – Italia – Fase REM

PARK – Italia – AMORE CHE SEI VERITA’

Sezina Kelsey – Paesi Bassi – You Raise Me High

UtopiaTwins e Valerie – Italia – Fake Smile

Xannova Xan – Grecia- Unbreakable

Per le semifinali, la selezione dei finalisti è demandata a una giuria tecnica composta da Massimo Bonelli, direttore artistico del concorso; Joseph Cauchi, producer, manager, direttore creativo e capodelegazione di Malta a Eurovision 2026; e Tomislav Steng, producer della Dora — il concorso nazionale croato — nonché capodelegazione della Croazia e membro del Reference Group Eurovision.

