Festival di Sanremo 2026- Il videocommento alla seconda serata

L’ingresso del televoto cambia improvvisamente la classifica, facendo schizzare in top 5 le canzoni peggiori. L’effetto Geolier insomma non si arresta e forse per questo è stato introdotto, ma solo per l’ultima fase di votazione, un meccanismo di limitazione dei voti disponibili.

Crescono le quotazioni di Ermal Meta, il cui discorso sui bambini nel contesto di una canzone sulla guerra di Gaza spinge il brano e del duo Fedez-Masini, lanciatissimo verso la Top 5. Ma a questo punto, diventano avversari molto pericolosi i portatori di televoto- e ce ne saranno diversi anche nella terza serata. Nel complesso è un buon festival, ma non a livello di quello dello scorso anno. Attenzione però alle citazioni nascoste e svelate poi dalla rete.

