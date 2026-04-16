“Skyt fin” e “Dangerous”, i nuovi singoli della norvegese Emmy

Torna ad incidere Emmy dopo la sfortunata esperienza ad Eurovision 2025 in rappresentanza dell’Irlanda. Ecco “Skyt fin”, un brano blingue inglese-norvegese che ha scritto insieme con Ben Adams, il cantautore inglese, che era sotto una delle due maschere da lupo (quella di Keith) dei Subwoolfer ad Eurovision 2022 a Torino.

Poco popolare in patria, Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen sta cercando il rilancio con sonorità sicuramente più vicine al pop nordico che l’ha lanciata. Per adesso però la sua esperienza è in salita, visto che il brano in questione ha preso parte alla preselezione radiofonica per il Melodi Grand Prix, il concorso di selezione norvegese ad Eurovision, non riuscendo però a conquistare la lineup

Poche settimane fa poi è uscito anche “Dangerous”, un nuovo singolo in inglese, pubblicato sotto una etichetta indipendente danese. Per Emmy, lanciata dalle versioni Junior del Melodi, tre partecipazioni al concorso senior senza essere però mai veramente riuscita a trovare il pieno feeling con il pubblico. Nonostante sia in attività da diversi anni, è ancora in attesa di incidere un album intero.

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