Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: comandano Justin Bieber feat. Nicki Minaj e riecco Billie Eilish

di · 10 Maggio 2026

🇦🇱
SINGOLI:Vena-Tayna
ALBUM: Genesis-Tayna

🇦🇲
SINGOLI: Shade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇦🇹
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:Hit me hard and soft- Billie Eilish

🇦🇿
SINGOLI:Marlboro-Sayan
ALBUM::BABAYLA ZOR YARIŞIRLAR-Lvbel C5 & AKDO

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Fever Dream-Alex Warren
SINGOLI Vallonia: I just might-Bruno Mars
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre: Exit-Bazart
ALBUM Vallonia:Michael: Songs From The Motion Picture- Micheal Jackson

🇧🇾
SINGOLI:Be mine-Kamrad
ALBUM: Arirang.-BTS

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Rano prizori- Raobi
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Slunseto-Papi Hans

🇧🇦
SINGOLI:Ajkula- Jala Brat

🇨🇿
SINGOLI Kenpachi & Jachiru-PTK
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna- Buka

🇨🇾
SINGOLI:Logariasmos-Katerina Liouliou
ALBUM: Tenacity -Wang & Mateos Nps

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Uzmi i drugi dio mene-Marko Kutlić
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Eksterminator ’81-Toni Starešinić
ALBUM internazionali: Arirang-BTS

🇩🇰
SINGOLI:Den Danske Sommer-Tobias Rahim & Birthe Kjaer
ALBUM:Vild Ungdom-Aphaca

🇪🇪
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇫🇮
SINGOLI: m0ti0n-louna0nline
ALBUM: Mansion Music-Isac Elliot

🇫🇷
SINGOLI: Mèlodrama- Disiz, Thèodora
ALBUM Michael: Songs From The Motion Picture- Micheal Jackson

🇬🇪
SINGOLI: Choom- Babymonster

🇩🇪
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM Hit me hard and soft – Bille Eilish

🇬🇧
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Rodrigo
ALBUM:The essential-Michela Jackson

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Banana- Trannos, FLY LO, BLVD
SINGOLI internazionali Beauty and a Beat – Justin Bieber feat. Nicki Minaj
ALBUM: Channel Orange- Frank Ocean

🇮🇪
SINGOLI:Choosin texas-Ella Langley
ALBUM:Fenian-Kneecap

🇮🇸
SINGOLI: bararara-Issi
ALBUM:  Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Hanes ben ari vepar tasi-Halvai
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam

🇮🇹
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Vangelo-Shiva

🇰🇿
SINGOLI: Makpal Ïsabekova-Salqın
ALBUM: Arirang-BTS

🇱🇻
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Nelegance-Marko & galaktik

🇱🇹
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Pupytės-OG Version

🇱🇺
SINGOLI:4 Life- Mighy Musa
ALBUM: Brown- Chirs Brown

🇲🇰
SINGOLI: Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇲🇹
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: M$NEY-Asake

🇲🇩
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇲🇪
SINGOLI:Hana-Sasa Miranovic

🇳🇴
SINGOLI: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
ALBUM:  Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay

🇳🇱
SINGOLI: Jij hebt mij-Kevin feat. Roxy Dekker
ALBUM:Hit me hard and soft The Tour – Billie Eilish

🇵🇱
SINGOLI:Galaxy- Kungs, Theophilus London
ALBUM: California Love EP- White 2115, VVSimon, Palar

🇵🇹
SINGOLI: 25 de Abril- Lon3r Johny feat. Plutónio
ALBUM: Midnight Sun: Girls Trip- Zara Larsson

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  Noaptea-Emaa
SINGOLI internazionali:Turn the lights off – Kato ft Jon
ALBUM:Luchian-lucawts

🇷🇺
SINGOLI Miles away-Ofenbach
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇸🇲
RADIO:Ricordi- Blanco, Elisa

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Ajkula- Jala Brat
SINGOLI internazionali:Whare is my husband- Raye
ALBUM:  Goat Season: Final Chapter- Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI:BTicho-Raphael
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Saudade – Gušti
SINGOLI internazionali:IloveitIloveitIloveit – Bella Kay
ALBUM: Lava-Masayah

🇪🇸
SINGOLI:La graciosa- Quevedo & Elvis Crespo
ALBUM: El baifo-Quevedo

🇸🇪
SINGOLI:Djurens vaggivisa-Humlan Djodjj & Josefine Gotestam
ALBUM: ”Flytta isbergen, vattna svärmorstungan, ta med soporna ut”-Thåström

🇨🇭
SINGOLI: Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:The Great Divide: The Last Of The Bugs- Noah Kahan

🇹🇷
SINGOLI: Kusur Bakma – Blok3
ALBUM:BABAYLA ZOR YARIŞIRLAR-Lvbel C5 & AKDO

🇺🇦

SINGOLI:  Dracula-Tame Impala
ALBUM: Born in the Echoes (Deluxe Edition)-Chemical Brothers

🇭🇺
SINGOLI: Tip Tip- DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM:Valamit majd kitalálok-Pogány Induló

