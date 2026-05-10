Top of the charts: comandano Justin Bieber feat. Nicki Minaj e riecco Billie Eilish
SINGOLI:Vena-Tayna
ALBUM: Genesis-Tayna
SINGOLI: Shade-Indiya, Xcho & MOT
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:Hit me hard and soft- Billie Eilish
SINGOLI:Marlboro-Sayan
ALBUM::BABAYLA ZOR YARIŞIRLAR-Lvbel C5 & AKDO
SINGOLI Fiandre: Fever Dream-Alex Warren
SINGOLI Vallonia: I just might-Bruno Mars
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre: Exit-Bazart
ALBUM Vallonia:Michael: Songs From The Motion Picture- Micheal Jackson
SINGOLI:Be mine-Kamrad
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Rano prizori- Raobi
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Slunseto-Papi Hans
SINGOLI:Ajkula- Jala Brat
SINGOLI Kenpachi & Jachiru-PTK
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna- Buka
SINGOLI:Logariasmos-Katerina Liouliou
ALBUM: Tenacity -Wang & Mateos Nps
SINGOLI nazionali: Uzmi i drugi dio mene-Marko Kutlić
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Eksterminator ’81-Toni Starešinić
ALBUM internazionali: Arirang-BTS
SINGOLI:Den Danske Sommer-Tobias Rahim & Birthe Kjaer
ALBUM:Vild Ungdom-Aphaca
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI: m0ti0n-louna0nline
ALBUM: Mansion Music-Isac Elliot
SINGOLI: Mèlodrama- Disiz, Thèodora
ALBUM Michael: Songs From The Motion Picture- Micheal Jackson
SINGOLI: Choom- Babymonster
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM Hit me hard and soft – Bille Eilish
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Rodrigo
ALBUM:The essential-Michela Jackson
SINGOLI nazionali:Banana- Trannos, FLY LO, BLVD
SINGOLI internazionali Beauty and a Beat – Justin Bieber feat. Nicki Minaj
ALBUM: Channel Orange- Frank Ocean
SINGOLI:Choosin texas-Ella Langley
ALBUM:Fenian-Kneecap
SINGOLI: bararara-Issi
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Hanes ben ari vepar tasi-Halvai
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Vangelo-Shiva
SINGOLI: Makpal Ïsabekova-Salqın
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Nelegance-Marko & galaktik
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Pupytės-OG Version
SINGOLI:4 Life- Mighy Musa
ALBUM: Brown- Chirs Brown
SINGOLI: Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: M$NEY-Asake
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI:Hana-Sasa Miranovic
SINGOLI: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
ALBUM: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
SINGOLI: Jij hebt mij-Kevin feat. Roxy Dekker
ALBUM:Hit me hard and soft The Tour – Billie Eilish
SINGOLI:Galaxy- Kungs, Theophilus London
ALBUM: California Love EP- White 2115, VVSimon, Palar
SINGOLI: 25 de Abril- Lon3r Johny feat. Plutónio
ALBUM: Midnight Sun: Girls Trip- Zara Larsson
SINGOLI nazionali: Noaptea-Emaa
SINGOLI internazionali:Turn the lights off – Kato ft Jon
ALBUM:Luchian-lucawts
SINGOLI Miles away-Ofenbach
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
RADIO:Ricordi- Blanco, Elisa
SINGOLI nazionali: Ajkula- Jala Brat
SINGOLI internazionali:Whare is my husband- Raye
ALBUM: Goat Season: Final Chapter- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:BTicho-Raphael
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Saudade – Gušti
SINGOLI internazionali:IloveitIloveitIloveit – Bella Kay
ALBUM: Lava-Masayah
SINGOLI:La graciosa- Quevedo & Elvis Crespo
ALBUM: El baifo-Quevedo
SINGOLI:Djurens vaggivisa-Humlan Djodjj & Josefine Gotestam
ALBUM: ”Flytta isbergen, vattna svärmorstungan, ta med soporna ut”-Thåström
SINGOLI: Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:The Great Divide: The Last Of The Bugs- Noah Kahan
SINGOLI: Kusur Bakma – Blok3
ALBUM:BABAYLA ZOR YARIŞIRLAR-Lvbel C5 & AKDO
SINGOLI: Dracula-Tame Impala
ALBUM: Born in the Echoes (Deluxe Edition)-Chemical Brothers
SINGOLI: Tip Tip- DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM:Valamit majd kitalálok-Pogány Induló