“You and Me, Baby” di Nause e JUNG: il club banger dell’estate è già qui

ll Dj svedese di electro-house Nause annuncia un nuovo singolo che promette di conquistare le piste da ballo di tutta Europa. “You and Me, Baby”, realizzato in collaborazione con il duo pop svedese JUNG, è già disponibile e segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico per uno degli esponenti più riconoscibili della scena dance scandinava. L’estate quindi arriva in anticipo: un ottimo modo per scaldare la dancefloor

Il brano nasce da un’intuizione creativa tanto insolita quanto efficace: il punto di partenza è stato “The Bad Touch” dei Bloodhound Gang, il classico del 1999 che conquistò le classifiche mondiali, reimmaginato inizialmente in chiave Bon Iver. Da quell’esperimento embrionale, Nause ha saputo captare immediatamente il potenziale nascosto e trasformare il tutto in qualcosa di completamente diverso. Il risultato finale è una produzione melodica e pulsante in cui la sensibilità pop dei JUNG si fonde con la firma house inconfondibile di Nause — un brano fatto di nostalgia istantanea e adrenalina da late summer night.

Spiegano gli JUNG:

È iniziato tutto cercando di fare ‘The Bad Touch’ come una canzone in stile Bon Iver, e Nause ha subito colto il potenziale portando il pezzo verso altezze inaspettate Ora è un club banger che già respira nostalgia. Ci conosciamo da tanto tempo, quindi è ancora più bello rilasciarlo insieme.

Gli JUNG — noti per singoli come “Let Him Go” e “Wasteland”, brani poco noti a livello continentale ma delle vere hit nel Nord Europa — continuano con questo progetto a esplorare nuovi orizzonti sonori, mentre per Nause il brano rappresenta qualcosa di ancora più significativo: una vera e propria ripartenza.E ora si preparano insieme a Nause a sbancare l’Europa visto che il brano arriva, sotto l’ombra di una major, in alta rotazione anche in Italia.

La storia di Nause è quella di un artista capace di reinventarsi senza mai perdere il contatto con il pubblico. Dal breakthrough del 2011 con “Made of” — che gli valse nomination ai Grammis e ai P3 Guld, i più importanti premi della musica svedese — fino ai successi internazionali che gli sono valsi c una top 20 nella U.S. Billboard Dance Chart e centinaia di milioni di stream su Spotify, Nause ha portato il suono svedese dai club di Las Vegas a quelli di Ibiza.

L’ultimo capitolo prima di questo nuovo singolo era stato il mashup virale “Tillfälligheter/Hungry Hearts” del 2024, realizzato con l’italo-svedese Veronica Maggio (di lei abbiamo parlato spesso) e DJ Hogland: esploso su TikTok, il brano ha poi conquistato Spotify e le radio, accumulando oltre 12 milioni di stream. Un trampolino perfetto per il ritorno che si concretizza oggi con “You and Me, Baby” — già testata con successo sui dancefloor svedesi e destinata a fare molto rumore anche oltre i confini scandinavi.

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