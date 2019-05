Siamo arrivati a Tel Aviv! Ultimo appuntamento con Road to ESC su Radio Stonata, il programma dedicato ai paesi che partecipano all’Eurovision Song Contest 2019, condotto da Elisabetta Casarin con ospite il nostro responsabile Emanuele Lombardini. Oggi spazio ai paesi ex sovietici E nel grandangolo, i legami degli artisti eurovisivi di questi paesi con l’Italia. E poi tante notizie eurovisive, stavolta in diretta dalla Expo Tel Aviv.

