Giochi Olimpici Paris 2024: i migliori momenti musicali dalla cerimonia d’apertura e non solo

Si è conclusa da poco la cerimonia di apertura- lunghissima ma bellissima – dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un evento scandito da alcuni momenti musicali molto intensi. Ma preceduto anche da alcune esibizioni davvero da ricordare. Ecco un piccolo viaggio.

Il concerto gratuito di Slimane (e Lara Fabian), aspettando la sfilata

Prima della cerimonia, Slimane ha tenuto un concerto gratuito davanti alla cattedrale di Saint-Dénis. E non sono mancate le emozioni: fra queste, la versione orchestrale e sinfonica di “Mon amour”, quarto classificato all’Eurovision 2024. Ma fra gli altri brani, c’è stato anche “Résister (What about peace)?”, l’inno alla pace scritto dopo i recenti fatti di guerra e soprattutto una straordinaria versione di “Je suis malade” di Serge Lama in coppia con colei che più volte l’ha coverizzata, ovvero l’italo-belga.-canadese Lara Fabian (Eurovision 1988 per il Lussemburgo).

Le esibizioni migliori durante la cerimonia

Ha aperto Lady Gaga, straordinaria sorpresa anche perchè si è esibita in lingua francese, situazione abbastanza inedita. Si conferma artista a tutto tondo, forse la miglior performer attualmente sulla scena mondiale.

Grande show per Aya Nakamura, la cantante franco-maliana fra le protagoniste della scena urban europea: ha eseguito il suo successo “Djadja” accompagnata nientemeno che dalla banda della presidenza della Repubblica

Per gli amanti delle contaminazioni musicali, davvero uno spettacolo unico quello della band metal francese Gojira che si è esibita direttamente dai balconi di un palazzo accompagnando con una melodia metal la performance vocale della mezzosoprano svizzera Marina Viotti. Che non è nuova al crossover col metal, ma fa sempre un certo effetto sentire così.

Il momento più atteso è arrivato alla fine, quando a cinque anni dall’ultima esibizione live e con in volto – e nel corpo – i segni della malattia, Céline Dion ha omaggiato Edith Piaf con l’Hymne à l’Amour. Poco da dire, se non: pelle d’oca e brividi.

