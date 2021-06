Charts: Olivia Rodrigo regina, poi Maneskin e tanto Eurovision

Soltanto Olivia Rodrigo, sempre più protagonista sia nei singoli che negli album, contrasta in questa settimana i brani dell’Eurovision. Ascesa dei Måneskin ma troviamo anche Manizha, Go_A. Blind Channel, Daõi og Gagnamagniõ e Gjon’s Tears

ALBANIA: Rosenkrieg- Mozzik & Loredana

Album: Better mistakes – Bebe Rexha

AUSTRIA: Sour – Olivia Rodrigo

Album:Aus dem Licht in den Schatten zurück-Kontra K

BELGIO- Singoli:The Wrong place -Hooverphonic (Fiandre)/ Save your tears – The Weekend (Vallonia)/Higher power- Coldplay Germanofono)

Album:Vivre (Parce que-La Collection) – Arno ft Sofiane Pamart(Fiandre) / Raw Tour – Live- Typh Barrow (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Salty – Ruth Koleva (nazionali)/Fly above- Mahmut Orhan & Sena Sener (internazionali)

Album:Sour – Olivia Rodrigo

CIPRO –Peaches- Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon

Album:Sour – Olivia Rodrigo

CROAZIA- Singoli: Tick Tock-Albina (nazionali)/ SHigher power- Coldplay (internazionali)

Album: Inamorana- Tonči Huljić & Madre Badessa (nazionali)/Delta Kream- The Black Eyed peas (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ESTONIA – Singoli:Doomino – Liis Lemsalu & Stefan

Album:Million dollar: business- Morgenshtern

FINLANDIA- Singoli:Dark side-Blind Channel

Album: Hiljainen Pöytä Läheltä Orkesteria- Klamydia

FRANCIA- Singoli: La kiffance- Naps

Album: La direction- Sofiane

GERMANIA –Singoli: Iko Iko Justin Wellington feat. Small Jam

Album:Reprise-Moby

GRAN BRETAGNA- Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: Sour -Olivia Rodrigo

GRECIA- Singoli: Mporei – Skive, Madclip & Eleni Foureira (nazionali)/ Zitti e buoni – Maneskin (internazionali)

Album:Harry Styles – Harry Styles

IRLANDA- Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli: 10 years – Daõi og Gagnamagniõ

Album: Sour- Olivia Rodrigo

ISRAELE: Singoli: Mi lo ya vo- Avraham Tal & Benaya Barabi (nazionali) /Kiss me mor-Doja Cat ft Zsa (internazionali)

Album:Sour- Olivia Rodrigo

ITALIA-Singoli:Malibù- Sangiovanni

Album: Sangiovanni- Sangiovanni

LETTONIA- Singoli: Kiss me more- Doja Cat ft Zsa

Album:Sour- Olivia Rodrigo

LITUANIA- Singoli:Zitti e buoni – Maneskin

Album:Teatro d’ira Vol.1 – Maneskin

LUSSEMBURGO-Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman

Album: Sour – Olivia Rodrigo

MALTA –Singoli:Peaches- Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon(internazionali)/One more- The New Victorians (nazionali)

Album: Sour – Olivia Rodrigo

NORVEGIA- Singoli: Good 4 U-Olivia Rodrigo

Album:Sour – Olivia Rodrigo

PAESI BASSI- Singoli: Good 4 U-Olivia Rodrigo

Album:Sour – Olivia Rodrigo

POLONIA- Singoli:Rasputin- Majestic x Boney M

Album: Akademya sztuk Pyeknich- Avi & Louis Villain

PORTOGALLO- Singoli:Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: Sour -Olivia Rodrigo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ROMANIA- Singoli: Jumatatea Mea Mai buna – 3Sud Est ft Andra (nazionali)/ Friday – Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman (internazionali)

Album: Sour- Olivia Rodrigo

RUSSIA- Singoli:Russian Woman- Manizha

Album:Million dollar: business- Morgenshtern

SAN MARINO: Radio: Higher power- Coldplay

SERBIA- Singoli: Hajde – Tea Tairovic (nazionali)/Your love (9PM)- ATB, Topic A7S (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album:Mxi-Momo

SLOVENIA- Singoli: Romeo in Julija – Flirrt (nazionali) / Save your tears -The Weeknd

Album: Sour- Olivia Rodrigo

SPAGNA- Singoli: Todo de ti – Rauw Alejandro

Album:Sour- Olivia Rodrigo

SVEZIA- Singoli:Samla Vanla Gamliga- A36

Album: Sour -Olivia Rodrigo

SVIZZERA: Singoli:Tout l’univers- Gjon’s Tears

Album:Earth, Wind & Feiern-JanDelay

UCRAINA: Shum- Go_A

Album: Million dollar: business- Morgenshtern

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:Teszt alatt a türelem- Aurora

Mi piace: Mi piace Caricamento...