“You”, l’elettropop di Regard con Troye Sivan e Tate McRae

Attenzione a Regard perchè è tornato con una hit che rischia di essere una delle protagoniste dell’autunno e probabilmente, se le discoteche fossero aperte, anche delle dancefloor. Il dj del Kosovo esce con “You“, un elettropop di grande livello che vede la partecipazione in voce del cantante sudafricano Troye Sivan e della cantante tedesco-canadese Tate Mc Rae, 20 dischi di platino e 5 d’oro – dei quali un Italia – per il brano “You broke me first”.

Ad accomunare Regard e la McRae è il fatto che entrambi sono stati lanciati da TikTok. Per l’artista slavo, una grossa hit delle quali ci eravamo interessati: “Ride it”, che l’ha portato ai vertici dell’airplay in tutta Europa. Ma anche “Secrets“, con l’inglese Raye oltre ad una recente collaborazione con i belgi Dimitri Vegas e Like Mike in “Say my name”.

