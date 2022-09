“Nightmare” e “Next to you”, il pop fresco di Joya Marleen

Lei si chiama Joya Marleen, all’anagrafe Joya Schedler, ha 19 ed arriva da San Gallo: “Next to you” è il brano che sta girando in alta rotazione nelle radio svizzere e con il quale sta conquistando le classifiche nazionali.

Lanciata dalla vittoria al concorso per giovani talenti: Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb (SJMW) Jazz&Pop e dalla partecipazione al Gennex Festival è stata poi l’opening act dei Carousel, uno dei più popolari gruppi musicali svizzeri (spesso ospiti di queste colonne), oltre a suonare in alcuni importanti festival in giro per l’Europa.

“Nightmare”, il primo singolo, un delizioso pop con inlfuenze jazz, l’ha fatta conoscere e da allora è diventata una presenza fissa del mainstream elvetico. Il 2022 è il suo anno perchè ha vinto tre premi agli Swiss Music Awards: Best Female Act, Best Song (appunto per “Nightmare”) e miglior talento per la radio nazionale.

