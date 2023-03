“Dél Taves”, Jessika Sky conquista di nuovo le charts lituane

A distanza di un anno, rieccola di nuovo in testa alle charts del suo Paese, sia nei singoli – con questa nuova produzione dal titolo “Dél Taves” – sia con il nuovo album “Pasaka“. Di Jessika Sky, il nome lituano del momento avevamo già parlato, ora la ritroviamo, di nuovo con una produzione estremamente moderna.

Praticamente in testa ininterrottamente da un anno con la sola eccezione del periodo successivo all’uscita dell’album “Rush” dei Maneskin – ai quali peraltro aveva tolto il primato quando avevano portato in testa “Teatro d’Ira vol.1”.In questo periodo per lei anche la conquista di diversi riconoscimenti in patria oltre ad una serie di collaborazioni importanti con artisti nazionali, su tutti Justinas Jarutis, l’artista maschile maggiormente premiato in Lituania in tempi recenti. Recentemente è uscito anche “Ziburiai“.

Sono in tanti a chiederne la selezione per l’Eurovision Song Contest, che sicuramente le consentirebbe di prendere uno slancio internazionale, dimostrando anche – semmai ce ne fosse bisogno – che si può fare dell’ottimo pop anche in lingue diverse da quelle abitualmente nel mainstream.

Mi piace: Mi piace Caricamento...